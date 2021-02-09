Акции Starlink разместят на бирже, когда проект будет рентабельным

Источник материала: АФН

Американская компания SpaceX осуществит первичное публичное размещение акций (IPO) своего проекта Starlink, предусматривающего вывод на орбиту Земли микроспутников для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, когда будет уверена в рентабельности этого предприятия.

Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на переписку главы SpaceX Илона Маска с пользователями «Твиттера».

Маску задали вопрос о возможных сроках размещения акций Starlink, планами которого президент компании Гуинн Шотуэлл поделилась с инвесторами в Майами (штат Флорида) еще год назад.

«SpaceX, чтобы добиться рентабельности Starlink, требуется сначала преодолеть значительное превышение наличных выплат над поступлениями в течение следующего года или около того», - ответил глава и основатель компании. «Исторически каждая новая группировка спутников становится разорительным предприятием. Мы надеемся первыми избежать этого», - добавил он, передает ТАСС.

SpaceX уведомила ранее Федеральную комиссию по связи США о том, что у спутниковой системы доступа в интернет насчитывается «более 10 тыс. пользователей в Соединенных Штатах и за их пределами». Как уточнил телеканал Си-эн-би-си, стоимость этой услуги определена в 99 долларов в месяц. Оборудование, включающее абонентское устройство и WiFi-роутер, обойдется в 499 долларов на человека.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь 507 млн долларов.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на 28 млн долларов, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. Сейчас на орбите насчитывается чуть более тысячи таких спутников.