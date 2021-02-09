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Силовики задержали администратора телеграм-канала поселка Гатово

09.02.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района, которая является владельцем и администратором местного телеграм-чата.

Чат насчитывал около 500 подписчиков.

«… активно репостились информационные материалы из других деструктивных чатов, а также из экстремистского телеграм-канала, который в Беларуси запрещен», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Установлено, что женщина организовывала в Гатово локальные протесты, акции и перфомансы с бчб-символикой, на которые неоднократно поступали жалобы в правоохранительные органы от жителей поселка», - также сказано в сообщении. – «В отношении задержанной составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также проводится проверка по факту распространения информационной продукции, пропагандирующей экстремистскую деятельность».

Чат находится под контролем ГУБОПиК МВД, установлены еще четверо администраторов чата.

 
 
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В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района, которая является владельцем и администратором...
 
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