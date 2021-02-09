ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Народ желает знать: появилась петиция с требованием общественного обсуждения бюджета страны

09.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Налогоплательщики резонно добиваются права знать, куда расходуются их деньги.

Народ желает знать: появилась петиция с требованием общественного обсуждения бюджета страны
Петиция с предложением реализовать инициативу «бюджет гражданского участия»  появилась на сайте «Удобный город».
 
— Важнейшей составляющей публичного управления, затрагивающей интересы всех граждан Беларуси, является государственный бюджет на республиканском и местном уровнях.
 
В демократических государствах полноценно реализуется фундаментальный принцип прозрачности (открытости) бюджетов. Его содержание проявляется:

- в информационной открытости, доступности информации о бюджетном процессе;
 
- в гарантированной возможности всем заинтересованным гражданам участвовать в обсуждении бюджета;

- непосредственно принимать решение о распределении некоторой части бюджета на определенные самими гражданами актуально значимые общественно полезные цели инфраструктурного, культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного, экологического и иного назначения.
 
Этот социально важный демократический механизм в полной мере может быть реализован и реализуется как неотъемлемая часть локальной демократии - местного самоуправления в форме «бюджета гражданского участия», «инициативного бюджета». Он вносит свой вклад в решение вопросов территориального развития в интересах жителей.
 
Бюджет гражданского участия представляет собой механизм, в котором граждане принимают решение, на что будут расходоваться бюджетные средства.
 
В Беларуси в отличие от многих государств, в том числе стран СНГ, вопросы законодательного обеспечения бюджетной демократии не решены. Более того, в регулировании этого вопроса преобладают ограничения и запреты, пишут авторы обращения.
 
Подписавшие обращение белорусы вносят три конкретных предложения. Они хотят чтобы:
 
- В статье 7 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года  была исключена  норма, которой установлен запрет общественных обсуждений проектов актов бюджетного законодательства;

- Бюджетный кодекс Республики Беларусь был дополнен нормами об общественном участии в бюджетном процессе в форме публичных слушаний и «бюджета гражданского участия». Кодекс должен закрепить финансово-юридическое понятие «бюджет гражданского участия» и принципы его регулирования в общем бюджетном устройстве государства;

- Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» дополнен нормами о порядке организации публичных слушаний, в том числе по проектам местных бюджетов и отчетам об исполнении, а также нормами, регулирующими полномочия местных органов власти, институтов и представителей гражданского общества в реализации «Бюджета гражданского участия».
 
Обращение будет отправлено в Совмин и Палату представителей Национального собрания.
 
Подписать его можно здесь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налогоплательщики резонно добиваются права знать, куда расходуются их деньги.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Визит не связан с деятельностью компании». В Сети пишут про силовиков в офисе ИТ-фирмы в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by