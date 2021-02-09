Агент Сергей Новиков: я бы хотел, чтобы такой человек как Зайцев стал председателем федерации

— Проект "Динамо" Брест действительно вернул интерес к футболу, собирал полные стадионы. Праздник жизни. Лучшая академия в стране. Тот человек, который вложил свои деньги, а-ля белорусский Галицкий, дал действительно результат за короткий промежуток времени. Он и должен руководить футболом!









— Вы предлагаете, чтобы он стал президентом федерации?





— Я не могу это предлагать. Но я бы хотел, чтобы такой человек стал председателем федерации. Потому что реально он доказал не словами, а делом, — приводит слова Новикова "Белорусский футбол".



