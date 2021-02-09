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Агент Сергей Новиков: я бы хотел, чтобы такой человек как Зайцев стал председателем федерации

09.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агент Сергей Новиков в эфире "Матч ТВ" заявил, что экс-владелец брестского "Динамо"Александр Зайцев мог бы возглавить АБФФ.

— Проект "Динамо" Брест действительно вернул интерес к футболу, собирал полные стадионы. Праздник жизни. Лучшая академия в стране. Тот человек, который вложил свои деньги, а-ля белорусский Галицкий, дал действительно результат за короткий промежуток времени. Он и должен руководить футболом!


— Вы предлагаете, чтобы он стал президентом федерации?

— Я не могу это предлагать. Но я бы хотел, чтобы такой человек стал председателем федерации. Потому что реально он доказал не словами, а делом, — приводит слова Новикова "Белорусский футбол".
 
Теги: Брест
 
 
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Агент Сергей Новиков в эфире "Матч ТВ" заявил, что экс-владелец брестского "Динамо"Александр Зайцев мог бы возглавить АБФФ.
 
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