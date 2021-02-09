В оздоровительном центре Минска горела сауна: проводилась эвакуация – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел во вторник в в 10:56. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в сауне оздоровительного центра по адресу проспекта Победителей, 110 в Минске.

Прибыв на место, спасатели никаких внешних признаков пожара не наблюдали. Как позже было установлено, в парилке загорелась деревянная обшивка на площади 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных администрация комплекса эвакуировала из здания около 200 человек персонала.

Посетителей на момент инцидента в оздоровительном комплексе не было, пострадавших также нет. Возгорание удалось ликвидировать в 11:10.

В результате пожара закопчено помещение серверной, повреждено оборудование в электрощите.

Причина инцидента устанавливается.