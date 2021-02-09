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В оздоровительном центре Минска горела сауна: проводилась эвакуация – видео
09.02.2021 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел во вторник в в 10:56. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в сауне оздоровительного центра по адресу проспекта Победителей, 110 в Минске.
Прибыв на место, спасатели никаких внешних признаков пожара не наблюдали. Как позже было установлено, в парилке загорелась деревянная обшивка на площади 10 квадратных метров.
© Sputnik / Владимир Буров
До прибытия пожарных администрация комплекса эвакуировала из здания около 200 человек персонала.
Посетителей на момент инцидента в оздоровительном комплексе не было, пострадавших также нет. Возгорание удалось ликвидировать в 11:10.
В результате пожара закопчено помещение серверной, повреждено оборудование в электрощите.
Причина инцидента устанавливается.
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Сауна горела в одном из оздоровительных центров белорусской столицы, до приезда сотрудников МЧС было эвакуировано около 200 человек.
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