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В оздоровительном центре Минска горела сауна: проводилась эвакуация – видео

09.02.2021 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел во вторник в в 10:56. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в сауне оздоровительного центра по адресу проспекта Победителей, 110 в Минске.

Прибыв на место, спасатели никаких внешних признаков пожара не наблюдали. Как позже было установлено, в парилке загорелась деревянная обшивка на площади 10 квадратных метров. 

© Sputnik / Владимир Буров
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До прибытия пожарных администрация комплекса эвакуировала из здания около 200 человек персонала.

Посетителей на момент инцидента в оздоровительном комплексе не было, пострадавших также нет. Возгорание удалось ликвидировать в 11:10.

В результате пожара закопчено помещение серверной, повреждено оборудование в электрощите.

Причина инцидента устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Сауна горела в одном из оздоровительных центров белорусской столицы, до приезда сотрудников МЧС было эвакуировано около 200 человек.
 
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