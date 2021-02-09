|
Быстрой весны в европейской части России не будет, уверены синоптики
09.02.2021 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев - Sputnik. Весна в умеренных широтах России обычно начинается не раньше конца марта, рассказал Роман Вильфанд.
"Конечно же, говорить о том, будет она ранней или поздней, сейчас не время, потому что сейчас только-только высота снега увеличивается. Но это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег", – сказал он.
Добавим, ранее Вильфанд предупредил, что до конца зимы не исключено повторение очень сильных морозов.
Новые температурные нормы
По словам научного руководителя Гидрометцентра, в 2021 году синоптики могут пересмотреть существующие температурные нормы. За основу они возьмут период с 1991 по 2020 годы.
"Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой - 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов", – отметил Вильфанд.
Он также добавил, что понятие "аномальности" погоды может измениться в России уже в следующем году.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не ждать потепления раньше времени призвал жителей европейской части России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)