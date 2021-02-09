Быстрой весны в европейской части России не будет, уверены синоптики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Весна в умеренных широтах России обычно начинается не раньше конца марта, рассказал Роман Вильфанд.

"Конечно же, говорить о том, будет она ранней или поздней, сейчас не время, потому что сейчас только-только высота снега увеличивается. Но это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег", – сказал он.

Добавим, ранее Вильфанд предупредил, что до конца зимы не исключено повторение очень сильных морозов.

Новые температурные нормы

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в 2021 году синоптики могут пересмотреть существующие температурные нормы. За основу они возьмут период с 1991 по 2020 годы.

"Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой - 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов", – отметил Вильфанд.

Он также добавил, что понятие "аномальности" погоды может измениться в России уже в следующем году.

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