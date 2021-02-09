Допрос участкового Козловского, который шел к Тихановскому тогда в Гродно: я прихватил его руку, чтобы выслушать мнение

Источник материала: Onliner

В Октябрьском суде города Гродно продолжаются слушания по «делу Тихановского» . 9 и 10 февраля допрашивают пострадавших сотрудников УВД — Козловского и Хваленю. На суде они рассказали, что именно происходило в тот день на Советской площади, каким образом были получены травмы и какие. Один из потерпевших аргументировал суду сумму морального иска. Напомним, Козловский предъявил к обвиняемому Розниченко моральный иск на 8000 белорусских рублей.

Как рассказал на суде Владимир Козловский, он и Александр Хваленя 29 мая несли службу в районе улицы Советской. Им было известно, что в этот день здесь будет проходить гродненский пикет по сбору подписей. Однако, со слов потерпевшего Козловского, о том, что там будет присутствовать сам Сергей Тихановский, они не знали. Около 20:00 по радиостанции им поступила команда прибыть на площадь, чтобы разъяснить действующее законодательство и напомнить гражданам о соблюдении необходимой социальной дистанции в связи с эпидемситуацией в стране.

— Мы шли со стороны Дворца текстильщиков. Когда подошли ближе к площади, на месте проведения пикета было более ста человек: кто-то в очереди стоял (отдать подпись за выдвижение в кандидаты президента. — Прим. s13), кто-то вокруг Соляника (Николай Соляник на тот момент доверенное лицо Тихановской. — Прим. s13) собрался. Былы слышны голоса Тихановского и какой-то женщины, — рассказывает на суде Козловский. — Пошли в ту сторону, увидели там Тихановского и ранее незнакомую нам женщину. Они разговаривали между собой на повышенных тонах. Женщина задает ему вопросы по поводу предвыборной кампании его жены, а Тихановский всячески игнорирует, пытается уйти. С целью всесторонне разобраться в данной ситуации и не допустить конфликта решили обратиться к Тихановскому и выслушать его мнение.

Козловский подошел к Сергею Тихановскому ближе, однако тот, со слов потерпевшего, начал «пятиться назад и попытался скрыться в толпе»

— С целью обратить на себя внимание прихватил его за руку. В этот момент стали слышны крики, возгласы толпы. Толпа начала сжиматься. В этот момент Тихановский убрал мою руку. После чего поступил удар в височную область. Я стал терять равновесие, меня потянуло назад. Потом я почувствовал удар в живот, мне стало тяжело дышать.

Кто именно бил и каким образом, потерпевший не видел. После этого он упал на землю. Толпа начала расходиться, милиционеру помогли встать, провели до аллеи, посадили на лавочку и вызвали бригаду скорой помощи. У пострадавшего милиционера при госпитализации была обнаружена шишка и диагностирована тупая травма живота.

Защитники обвиняемых уточнили, с какой целью Козловский подходил к Тихановскому и в чем заключались его законные требования.

— Никто не собирался его задерживать. Мы подошли к нему, чтобы воспрепятствовать конфликту, поговорить с ним, выяснить, что происходит, — ответил Козловский.

— В чем заключались ваши законные требования? Что вы от него требовали? Тихановский совершил что-то противоправное, что вы его пытались остановить? — уточняет защитник.

Козловский ответил, что пытался с ним пообщаться, чтобы избежать конфликта далее. По мнению потерпевшего, в этом случае Тихановский обязан был остановиться. Какими нормативными актами это подкреплено, Козловский не ответил.

— Мы пресекали конфликтную ситуацию, — заявил потерпевший.

На суде Козловский также рассказал, чем обусловлена сумма морального ущерба. Напомним, потерпевший предъявил иск Розничнко на сумму 8000 белорусских рублей.

— Средняя зарплата 1000 рублей в месяц. На протяжении всего времени после случившегося, а именно восьми месяцев, в мой адрес и адрес моей семьи поступают угрозы физической расправы. Я могу вам показать, что мне присылают. И что ножом зарежут, по всем законам шариата разберутся...

— Какое отношение к этому имеет Розниченко? Вы считаете, что он несет за это ответственность?

Козловский назвал это «причинно-следственной связью», так как все это началось после произошедшего на площади 29 мая. Судья уточнила, какие морально-нравственные страдания понес милиционер.

— Моральные переживания, уныние, тревога, пассивность…

Утром 9 февраля был допрошен потерпевший Александр Хваленя, старший участковый Ленинского РОВД. Он также проходит по делу как потерпевший. Пострадавший рассказал, что в этот день вместе с Козловским работали в составе информационной группы. Когда они приехали на площадь, обстановка была спокойная. Не было транспарантов, баннеров, никто не призывал через громкоговоритель к каким-либо действиям, рассказал Хваленя.

Позже поступил сигнал потерпевшему Козловскому по радиостанции, что необходимо подойти ближе к магазину «Ратушный»: там развивается конфликт «между мужчиной и женщиной в кепке». Об этом сообщили две женщины на площади, данные которых милиционеры не записали, так как не видели в этом необходимости.

— Мы пошли к скверу ближе. Увидели Тихановского и женщину. Стали интересоваться, что произошло между ними. Чтобы обратить на себя внимание, я взял его за руку. Он бросил мою руку и пошел в толпу. Меня толпа «отнесла» в сторону правее. Кто-то схватил меня сзади за жилет. Я увидел, как Козловскому наносят удар по голове. Я почувствовал удар по спине, ноге, меня хватали за форму. С меня сорвали видеорегистратор.

Далее Хваленя рассказал, что в какой-то момент он увидел лежавшего на земле Козловского, а Тихановский при этом пошел дальше. Исходя из этого, Хваленя предположил, что именно Тихановский уложил потерпевшего милиционера на землю.

— Я проследовал за ним. В какой-то момент даже ухватил его за предплечье, но остановить его было сложно из-за толпы. Она оттеснила меня от Тихановского. В последующем я узнал, что его задержали сотрудники ОМОН.

В чем выражался конфликт между женщиной в кепке и Тихановским и что именно она говорила ему, Хваленя не помнит.

— Какие удары были нанесены вам? — уточнил гособвинитель.

— Удар по голеностопному суставу. Я так предполагаю, что это была «подсечка». Далее были удары сзади по спине, и хватали за обмундированию.

Потерпевший почувствовал боль в области почек и сустава. За медицинской помощью обратился в тот же день самостоятельно.

Также был поврежден мегафон (была трещина на его корпусе) и автомобиль ОМОНа.

— Сотрудники ОМОНа кого-то из задержанных пытались посадить в автомобиль, но им препятствовали это сделать люди. Они тем самым повредили боковую дверцу.

Кто именно это сделал, Хваленя не видел.

Защитник задал потерпевшему уточняющий вопрос:

— Видели ли вы противоправные действия Тихановского?

— Между им и женщиной был конфликт, — ответил Хваленя.

— В чем он выражался?

— Разговаривали на повышенных тонах. И он обязан был остановиться на наши требования, а не убегать.

— Он совершил какие-то противоправные действия? — еще раз уточняет защитник свой вопрос.

— Мы не успели их установить. Все развивалось очень быстро.

— Почему вы не остановились около женщины, а вдвоем пошли за Тихановским? Она ведь тоже участник конфликта.

— Она никуда не уходила, а Тихановский уходил.

Защитник спросил, почему, увидев, что в отношении его напарника применили насилие и он нуждается в помощи, Хваленя продолжил идти за Тихановским, а не стал помогать пострадавшему коллеге.

— Козловский взглядом указал на Тихановского, и я предположил, что надо идти за ним, — ответил милиционер.

— Обращалась ли к вам женщина, что ее оскорбили, что в отношении ее было совершенно противоправное действие?

— Не было времени на это, — ответил Хваленя.

— А кто-то из участников конфликта просил вас разобраться в ситуации?

— Не помню.

Судья задает вопрос потерпевшему:

— На каком основании вы решили, что Тихановский уходит от вас, а не от женщины в кепке?

После долгого молчания Хваленя ответил:

— Потому что я просил его остановиться, но он продолжал уходить.

Защитники просят огласить показания потерпевших, которые они давали на предварительном следствии, с целью исключения противоречий.

В суде объявлен перерыв.