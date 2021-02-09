ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главное во вторник. Латушко — об открытом письме чиновников, в Минске судят руководителя Ruin Bar Оk16

09.02.2021 15:14 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Очередная неделя в Беларуси продолжает быть насыщенной политическими новостями. Так, сегодня Павел Латушко рассказал о количестве подписей под открытым письмом сотрудников госуправления, в Минске начался суд над руководителем Ruin Bar Оk16, а к бывшей журналистке Белтелерадиокомпании пришли силовики. Обо всем этом рассказываем ниже.

Больше 600 государственных служащих подписали открытое письмо сотрудников органов госуправления

Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко рассказал о сборе подписей под открытым письмом сотрудников органов государственного управления. По его словам, уже есть первые результаты: за пять дней больше 600 человек подписали этот документ, 250 из них полностью указали свои данные.

Главное во вторник. Латушко — об открытом письме чиновников, в Минске судят руководителя Ruin Bar Оk16

В Минске начался суд над руководителем Ruin Bar Оk16 и волонтером штаба Бабарико Левоном Халатряном

Левон Халатрян был задержан 11 августа. Сначала его обвинили по ч. 2 ст. 294 УК — «Участие в массовых беспорядках», но затем обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК — «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

Он ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру для исправления грамматических и пунктуационных ошибок, но судья ходатайство не удовлетворил.

Адвокат волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна Владимир Пыльченко прокомментировал итоги первого дня судебного процесса.

— Обвинение, как говорил мой подзащитный, составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно. Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три — это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось в виду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем он обвиняется. Защита также пробует расшифровать, в чем его обвиняют, — рассказал адвокат Владимир Пыльченко.

Сегодня в суде зачитали два тома из уголовного дела, остался еще один том, а затем будут прения сторон. Судебное заседание перенесли на 10 утра 16 февраля, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

Бывшая сотрудница БТ рассказала, что к ней домой пришли силовики

Сегодня на странице в Facebook бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании Татьяна Бойко написала, что к ней домой пришли сотрудники ГУБОПиК. Она также сообщила, что ее мужа «забрали».

«Как хорошо, что дети в саду. UPD. Мужа забрали. Квартира перевернута. Буду заниматься уборкой», — добавила Татьяна.

Главное во вторник. Латушко — об открытом письме чиновников, в Минске судят руководителя Ruin Bar Оk16

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная неделя в Беларуси продолжает быть насыщенной политическими новостями. Так, сегодня Павел Латушко рассказал о количестве подписей под открытым письмом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акции Starlink разместят на бирже, когда проект будет рентабельным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by