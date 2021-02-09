|
Главное во вторник. Латушко — об открытом письме чиновников, в Минске судят руководителя Ruin Bar Оk16
Источник материала: Onliner
Очередная неделя в Беларуси продолжает быть насыщенной политическими новостями. Так, сегодня Павел Латушко рассказал о количестве подписей под открытым письмом сотрудников госуправления, в Минске начался суд над руководителем Ruin Bar Оk16, а к бывшей журналистке Белтелерадиокомпании пришли силовики. Обо всем этом рассказываем ниже.
Больше 600 государственных служащих подписали открытое письмо сотрудников органов госуправления
Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко рассказал о сборе подписей под открытым
В Минске начался суд над руководителем Ruin Bar Оk16 и волонтером штаба Бабарико Левоном Халатряном
Левон Халатрян был задержан 11 августа. Сначала его обвинили по ч. 2 ст. 294 УК — «Участие в массовых беспорядках», но затем обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК — «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».
Он ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру для исправления грамматических и пунктуационных ошибок, но судья ходатайство не удовлетворил.
Адвокат волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна Владимир Пыльченко прокомментировал итоги первого дня судебного процесса.
— Обвинение, как говорил мой подзащитный, составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно. Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три — это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось в виду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем он обвиняется. Защита также пробует расшифровать, в чем его обвиняют, — рассказал адвокат Владимир Пыльченко.
Сегодня в суде зачитали два тома из уголовного дела, остался еще один том, а затем будут прения сторон. Судебное заседание перенесли на 10 утра 16 февраля,
Бывшая сотрудница БТ рассказала, что к ней домой пришли силовики
Сегодня на странице в Facebook бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании Татьяна Бойко
«Как хорошо, что дети в саду. UPD. Мужа забрали. Квартира перевернута. Буду заниматься уборкой», — добавила Татьяна.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное во вторник. Латушко — об открытом письме чиновников, в Минске судят руководителя Ruin Bar Оk16
Очередная неделя в Беларуси продолжает быть насыщенной политическими новостями. Так, сегодня Павел Латушко рассказал о количестве подписей под открытым письмом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)