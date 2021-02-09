Главное во вторник. Латушко — об открытом письме чиновников, в Минске судят руководителя Ruin Bar Оk16

Источник материала: Onliner

Очередная неделя в Беларуси продолжает быть насыщенной политическими новостями. Так, сегодня Павел Латушко рассказал о количестве подписей под открытым письмом сотрудников госуправления, в Минске начался суд над руководителем Ruin Bar Оk16, а к бывшей журналистке Белтелерадиокомпании пришли силовики. Обо всем этом рассказываем ниже.

Больше 600 государственных служащих подписали открытое письмо сотрудников органов госуправления

Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко рассказал о сборе подписей под открытым письмом сотрудников органов государственного управления. По его словам, уже есть первые результаты: за пять дней больше 600 человек подписали этот документ, 250 из них полностью указали свои данные.





В Минске начался суд над руководителем Ruin Bar Оk16 и волонтером штаба Бабарико Левоном Халатряном

Левон Халатрян был задержан 11 августа. Сначала его обвинили по ч. 2 ст. 294 УК — «Участие в массовых беспорядках», но затем обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК — «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

Он ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру для исправления грамматических и пунктуационных ошибок, но судья ходатайство не удовлетворил.

Адвокат волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна Владимир Пыльченко прокомментировал итоги первого дня судебного процесса.

— Обвинение, как говорил мой подзащитный, составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно. Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три — это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось в виду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем он обвиняется. Защита также пробует расшифровать, в чем его обвиняют, — рассказал адвокат Владимир Пыльченко.

Сегодня в суде зачитали два тома из уголовного дела, остался еще один том, а затем будут прения сторон. Судебное заседание перенесли на 10 утра 16 февраля, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

Бывшая сотрудница БТ рассказала, что к ней домой пришли силовики

Сегодня на странице в Facebook бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании Татьяна Бойко написала , что к ней домой пришли сотрудники ГУБОПиК. Она также сообщила, что ее мужа «забрали».

«Как хорошо, что дети в саду. UPD. Мужа забрали. Квартира перевернута. Буду заниматься уборкой», — добавила Татьяна.





(будет дополнено)