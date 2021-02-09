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«Половина группы решила не водить детей в сад». По чатам рассылают сообщения якобы от МЧС с просьбой запасаться продуктами из-за снегопадов

09.02.2021 15:14 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня читатели Onliner несколько раз прислали нам скриншоты сообщения якобы от МЧС, в котором спасатели предупреждают о сильнейших снегопадах с формулировками «ситуация будет хуже, чем в Хавьер», «запрещено отпускать детей без сопровождения взрослых» и «рекомендовано запастись продуктами первой необходимости». Что происходит? Комментирует МЧС.

— Вот такие сообщения рассылают по родительским чатам. Половина нашей группы уже решила не водить детей в сад, — рассказывает наша читательница Кристина и присылает скриншот сообщения. Еще несколько таких же скриншотов прислали и другие родители.

«Половина группы решила не водить детей в сад». По чатам рассылают сообщения якобы от МЧС с просьбой запасаться продуктами из-за снегопадов
«Половина группы решила не водить детей в сад». По чатам рассылают сообщения якобы от МЧС с просьбой запасаться продуктами из-за снегопадов

МЧС заявляет, что подобных сообщений не рассылало.

«Друзья, тут по соцсетям и мессенджерам вирусно распространяется сообщение про некую „телефонограмму от МЧС“ с советами запасаться продуктами на неделю в связи со снегопадами, — отмечено в сообщении. — Объясняем: как вы могли все убедиться, обычно сообщения о неблагоприятных или опасных явлениях появляются заблаговременно. Когда (и если) Белгидромет выдаст предупреждение, вы сразу же будете проинформированы здесь, через мобильное приложение „МЧС: Помощь рядом“ или с помощью интернет-сайта МЧС. Прогноз на сегодня, например, оправдался полностью. Как мы и предупреждали, погода не радует. Предварительные прогнозы на ближайшие дни действительно обещают снегопады по юго-восточной части страны. Мы будем держать вас в курсе».

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня читатели Onliner несколько раз прислали нам скриншоты сообщения якобы от МЧС, в котором спасатели предупреждают о сильнейших снегопадах с формулировками...
 
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