Под Гомелем фура улетела в кювет - водителя доставали через лобовое стекло

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе фура вылетела в кювет, водителя зажало в кабине — потребовалась помощь спасателей. Подробности рассказали в МЧС.





ДТП произошло вечером 8 февраля на трассе М8 недалеко от агрогородка Новая Гута.

На место аварии вызвали спасателей.

Спасатели вскрыли лобовое стекло, через него достали пострадавшего водителя и передали бригаде скорой помощи.

45-летний дальнобойщик в больнице.