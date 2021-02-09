|
Под Гомелем фура улетела в кювет - водителя доставали через лобовое стекло
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе фура вылетела в кювет, водителя зажало в кабине — потребовалась помощь спасателей. Подробности рассказали в МЧС.
ДТП произошло вечером 8 февраля на трассе М8 недалеко от агрогородка Новая Гута.
На место аварии вызвали спасателей.
Спасатели вскрыли лобовое стекло, через него достали пострадавшего водителя и передали бригаде скорой помощи.
45-летний дальнобойщик в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло недалеко от агрогородка Новая Гута.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)