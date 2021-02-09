Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

Источник материала: Tut.by

60% успешных мошеннических атак в России происходило в интернете по сценарию покупки или продажи товаров как на сайтах реальных маркетплейсов, так и на сайтах-подделках. В 2019 году доля таких преступлений составляла менее 25%, пишет РБК .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Добавим, что сообщения о подобных схемах обмана пользователей зачастую появляются и в Беларуси, так что данные о типах схем могут быть актуальны и для нас.

Так, РБК пишет: доля случаев, когда под видом продавца выступали мошенники, составила 36% от всего количества атак — именно этот прием стал самым популярным сценарием обмана в интернете в 2020 году. Обратные случаи, когда мошенники выступали в роли покупателей, составили 11%. Еще в 13% случаев мошенники направляли потенциальных жертв на фальшивые сайты магазинов.

Еще один популярный вид онлайн-мошенничества — фишинг, или создание копий известных ресурсов и платежных форм. В 2020 году в «Лаборатории Касперского» обнаружили более 7400 ресурсов, которые «притворялись» посещаемыми сайтами с досками объявлений. «Мошенники распространяют среди интернет-пользователей ссылки, адреса которых, на первый взгляд, трудно отличить от названий реальных интернет-ресурсов. В некоторых даже название платформы указано правильно, но к нему добавлено слово, которого в оригинале не должно быть», — рассказали эксперты.

Другой распространенный вид мошенничества — это скам, когда мошенники предлагают пользователям пройти опрос или поучаствовать в акции за вознаграждение. Однако для участия требуется уплатить небольшую комиссию. Естественно, никаких выплат жертвы обмана не получают, а комиссия достается мошенникам.