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В Минске снова глушат интернет
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Речь идет о районах, прилегающих к дворцам Республики и Независимости, свидетельствуют сообщения в социальных медиа.
Блокировка или глушение имеет эпизодический характер, что говорит о тестовом режиме. Но в дни проведения ВНС у жителей, прилегающих к указанным зданиям районов, интернета не будет, похоже, совсем.
Проблемы наблюдаются у пользователей как мобильного, так и стационарного интернета и вызваны беспрецедентными мерами безопасности. Нельзя исключать, что территории вокруг дворцов будут окружены кордонами силовиков по периметру.
Власти опасаются, что могут проявить себя 167 «вагнеровцев», которые еще с лета скрываются на территории синеокой.
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Речь идет о районах, прилегающих к дворцам Республики и Независимости.
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