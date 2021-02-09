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В Минске снова глушат интернет

09.02.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске снова глушат интернет
Иллюстративное фото
В Минске начали глушить интернет в районах скопления ботов, отобранных для участия во Всебелорусском народном собрании.

Речь идет о районах, прилегающих к дворцам Республики и Независимости, свидетельствуют сообщения в социальных медиа.

Блокировка или глушение имеет эпизодический характер, что говорит о тестовом режиме. Но в дни проведения ВНС у жителей, прилегающих к указанным зданиям районов, интернета не будет, похоже, совсем.


Проблемы наблюдаются у пользователей как мобильного, так и стационарного интернета и вызваны беспрецедентными мерами безопасности. Нельзя исключать, что территории вокруг дворцов будут окружены кордонами силовиков по периметру.

Власти опасаются, что могут проявить себя 167 «вагнеровцев», которые еще с лета скрываются на территории синеокой.
 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о районах, прилегающих к дворцам Республики и Независимости.
 
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