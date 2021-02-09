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В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа, где на выборах победила Тихановская
Источник материала: UDF
Фото: Hrodna.life
Уходит директор колледжа по соглашению сторон. До 11 февраля он еще работает.
Студенты предполагают, что причиной ухода из учебного заведения могла стать гражданская позиция директора.
Фото: Hrodna.life
— «Ушел» за то, что выборы не фальсифицировал, не увольнял студентов и преподавателей после протестов. Ушел, можно сказать, без права на трудоустройство по специальности, — рассказали гродненцы, знакомые с ситуацией в музколледже.
— Говорят, уже тогда, после событий августа и его принципиальной позиции, ему взбучку устроили. После выборов студенты его еще больше зауважали. Он и раньше с хорошей стороны себя проявлял: студентов сильно у нас за позицию не тягали, в БРСМ силой не загоняли. Студенты и выпускники пытались поддержать: выходили с плакатами после выборов, письма собирали, благодарности, — рассказал Hrodna.life один из бывших студентов колледжа.
В начале февраля в колледже прошел педагогический совет, где директор объявил коллегам, что уходит по собственному желанию.
— Для нас эта новость была неприятна. Коллектив расстроен, потому что это хороший директор, отличный руководитель, Но он принял такое решение — и просил поддержать в его выборе. Надеемся, он останется в нашем колледже как преподаватель, — рассказал один из педагогов.
Фото: Hrodna.life
Студент колледжа рассказал Hrodna.life, что учащиеся узнали про увольнение директора от преподавателей.
— Сначала приезжала проверка в колледж, какие-то люди были в кабинете директора. На следующий день преподаватели собрали студентов и сказали: «Трагедия в колледже: у нас сняли директора». Причину никто не объяснял, но и так было все понятно.
Сам Алексей Солодухин подтвердил, что действительно уходит из колледжа.
— Ухожу по соглашению сторон, — кратко прокомментировал директор музколледжа.
Общаться с прессой более подробно он не хочет.
В Гродненском исполкоме увольнение директора музыкального колледжа не стали комментировать.
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Уходит директор колледжа по соглашению сторон. До 11 февраля он еще работает.
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