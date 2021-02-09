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В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа, где на выборах победила Тихановская

09.02.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа, где на выборах победила Тихановская
Фото: Hrodna.life
В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа Алексей Солодухин. Об этом Hrodna.life рассказали студенты учебного заведения. На президентских выборах в августе 2020 года Солодухин был председателем участковой избирательной комиссии — и на его участке победила Светлана Тихановская.

Уходит директор колледжа по соглашению сторон. До 11 февраля он еще работает.

Студенты предполагают, что причиной ухода из учебного заведения могла стать гражданская позиция директора.


В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа, где на выборах победила Тихановская

Фото: Hrodna.life

— «Ушел» за то, что выборы не фальсифицировал, не увольнял студентов и преподавателей после протестов. Ушел, можно сказать, без права на трудоустройство по специальности, — рассказали гродненцы, знакомые с ситуацией в музколледже.

— Говорят, уже тогда, после событий августа и его принципиальной позиции, ему взбучку устроили. После выборов студенты его еще больше зауважали. Он и раньше с хорошей стороны себя проявлял: студентов сильно у нас за позицию не тягали, в БРСМ силой не загоняли. Студенты и выпускники пытались поддержать: выходили с плакатами после выборов, письма собирали, благодарности, — рассказал Hrodna.life один из бывших студентов колледжа.

В начале февраля в колледже прошел педагогический совет, где директор объявил коллегам, что уходит по собственному желанию.

— Для нас эта новость была неприятна. Коллектив расстроен, потому что это хороший директор, отличный руководитель, Но он принял такое решение — и просил поддержать в его выборе. Надеемся, он останется в нашем колледже как преподаватель, — рассказал один из педагогов.

В Гродно уходит с должности директор музыкального колледжа, где на выборах победила Тихановская

Фото: Hrodna.life

Студент колледжа рассказал Hrodna.life, что учащиеся узнали про увольнение директора от преподавателей.

— Сначала приезжала проверка в колледж, какие-то люди были в кабинете директора. На следующий день преподаватели собрали студентов и сказали: «Трагедия в колледже: у нас сняли директора». Причину никто не объяснял, но и так было все понятно.

Сам Алексей Солодухин подтвердил, что действительно уходит из колледжа.

— Ухожу по соглашению сторон, — кратко прокомментировал директор музколледжа.

Общаться с прессой более подробно он не хочет.

В Гродненском исполкоме увольнение директора музыкального колледжа не стали комментировать.
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Уходит директор колледжа по соглашению сторон. До 11 февраля он еще работает.
 
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