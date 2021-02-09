Источник материала: UDF

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«В паблике активно репостились информационные материалы из других деструктивных чатов, а также из экстремистского телеграм-канала, который в Беларуси запрещен. Установлено, что женщина организовывала в Гатово локальные протесты, акции и перфомансы с БЧБ-символикой, на которые неоднократно поступали жалобы в правоохранительные органы от жителей поселка», — сообщает милиция.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеграм-чат «Гатово» под контролем ГУБОПиК, задержали администратора В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово.

В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района. Ее называют «владельцем и администратором телеграм-чата деструктивной направленности». В группе было более 500 подписчиков.МВД распространило короткое видео с задержанной. В нем девушка говорит:— Являюсь администратором чата «Гатово» деструктивной направленности. 23 января 2021 года вышла с группой лиц для создания фотографий и проведения мелкого пикета с флагом «Погоня». Вину свою признаю.На задержанную составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Кроме того, идет проверка по факту распространения информационной продукции, пропагандирующей экстремистскую деятельность.Установили и еще четверых администраторов. Сейчас чат под контролем ГУБОПиК МВД.Недавно мы вспоминали, как задерживают администраторов или владельцев «деструктивных» телеграм-чатов в последние полгода, а также пытались проследить за их судьбой.Читать полностью: https://news.tut.by/society/718218.html?c