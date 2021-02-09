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Литий становится нефтью ХХІ века: аккумуляторы полностью изменят энергетику и автомобили

09.02.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литий становится нефтью ХХІ века: аккумуляторы полностью изменят энергетику и автомобили
Фото: Depositphotos.com
Спрос на литий-ионные аккумуляторы растет с каждым годом, а затраты на их производство снижаются. Вероятно, это приведет к кардинальным изменениям в производстве автомобилей и энергетике. А где же добывают литий? В Боливии, Чили, Аргентине, Австралии, США и Китае.

Коммерческое использование литий-ионных аккумуляторов началось с их установки в видеокамерах в 1991 году. Далее они появились в ноутбуках. Спустя 10 лет эти аккумуляторы позволили добиться невероятного успеха таким технологическим гигантам, как Apple Inc., а затем им нашли применение в электромобилях. Сегодня литий-ионные аккумуляторы применяются в большинстве мобильных гаджетов. Принцип работы литий-ионных аккумуляторов остается в основном неизменным: ионы лития перемещаются через электролит от катода к аноду и наоборот.

На протяжении десятилетий затраты на их производство снижались — и теперь они могут глобально изменить получение и использование электроэнергии.

Эксперты рассматривают эволюционный шаг в энергетике — установку аккумуляторов для накопления и хранения экологически чистой энергии от ветровых и солнечных электростанций. Этот шаг угрожает традиционным электростанциям, которые могут быть признаны неэкономичными и ненужными, пишет The Wall Street Journal.

В автомобильной промышленности аккумуляторы ставят под сомнение будущее топливных двигателей. Затраты снизились настолько быстро, что большинство автопроизводителей ожидает: электромобили уже через пять лет будут стоить столько же, сколько их бензиновые аналоги.


Электромобили являются главным источником спроса на литий-ионные аккумуляторы. Американская компания General Motors Co. недавно заявила, что к 2035 году надеется вывести бензиновые и дизельные автомобили из своих автосалонов.

Первый коммерчески доступный электромобиль был создан в 2008 году американской компанией Tesla. Tesla Roadster —спортивный автомобиль, работавший на легкодоступных литий-ионных батареях, предназначенных для ноутбуков.

Литий становится нефтью ХХІ века: аккумуляторы полностью изменят энергетику и автомобили

Tesla Roadster. Фото: Depositphotos.com

В настоящее время две третьи всех аккумуляторов в мире используется для электромобилей, и эта цифра будет только расти.

Спрос на аккумуляторы может подорвать спрос на нефть, а также на природный газ, используемый на электростанциях. Добыча полезных ископаемых и производство аккумуляторов приводят к определенному количеству выбросов парниковых газов, но эксперты полагают, что переход к аккумуляторам в энергетическом и автомобильном секторах приведет к общему сокращению выбросов, что поспособствует глобальной борьбе с изменением климата.

Рост производства литий-ионных аккумуляторов стал вопросом национальной безопасности и промышленной политики. На сегодняшний день в производстве аккумуляторов доминируют азиатские страны. 65% литий-ионных аккумуляторов поступает из Китая.

Сейчас компании занимаются новыми разработками. Например, твердотельными аккумуляторами. Это могло бы еще больше повысить мощность аккумуляторов и снизить цены на них.


Все шире литий-ионные аккумуляторы используют в энергетике. В январе началось строительство аккумулятора во Флориде, который будет состоять из 2,5 миллиона литий-ионных элементов. Предполагается, что такой аккумулятор будет способен обеспечивать электроэнергией Диснейленд в течение 7 часов.

Подержанные автомобильные аккумуляторы впоследствии могут использоваться как средство хранения энергии. «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме имеет трехмегаваттный «суперакумулятор», состоящий из 148 переработанных аккумуляторов от автомобилей Nissan Leaf. Этот «суперакумулятор» накапливает электроэнергию, вырабатываемую солнечными батареями, а затем помогает сбалансировать энергонагрузку на стадионе.

Чтобы удовлетворить высокий спрос на литий, который также используется в ядерном оружии и лечении биполярных расстройств, за последнее десятилетие его производство возросло втрое.

Литий в основном поступает из Чили и Австралии, планируется увеличить его добычу в США и Китае. Кроме того, гигантскими запасами лития располагают Боливия — вокруг высохшего соленого озера Уюни, а также Аргентина, у границы с которой расположен этот солончак. Уюни в Боливии, пустыню Атакама в Чили и приграничный с ними район Аргентины называют «большим литиевым треугольником».
 
 
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Все шире литий-ионные аккумуляторы используют в энергетике.
 
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