Источник материала: Хартия'97

Более 80 евродепутатов требуют отставки Борреля за унизительную поездку в Москву 9.02.2021, 15:29

В Европарламенте считают, что дипломат не отстаивал позиции ЕС.

Более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к отставке высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля после провального визита в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после "унизительной" поездки в Москву, которая нанесла "серьезный ущерб репутации Евросоюза".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме, датированном понедельником и переданном агентству.

По словам подписантов, глава дипломатии ЕС должен был противостоять российскому министру Сергею Лаврову, который говорил о "высокомерии" ЕС в деле Алексея Навального, и закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

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