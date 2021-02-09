Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Турции огромный клад необычных римских монет 9.02.2021, 15:19

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Фото: Elif Özer

Оборотная сторона каждой монеты рассказывает свою историю.

В Турции археологи, проводившие раскопки на месте древнего города Айназой на западе страны, обнаружили клад римских монет на берегу ручья, пишет nv.ua .

Возраст 651 монеты составляет около 2100 лет, но, несмотря на их возраст, текст и изображения, выгравированные на них, все еще читаемы, сказала Элиф Озер, археолог из Университета Памуккале в Турции, которая участвовала в раскопках.

«Это было чрезвычайно захватывающее открытие», — сказала Озер. Вполне вероятно, что «высокопоставленный римский военный пришел сюда … и он, должно быть, закопал эти монеты здесь по неизвестной нам причине».

Археологи нашли кувшин, закопанный на берегу ручья в Айзанои. Изучив клад, они определили 439 монет как динарии, или древнеримские монеты, отчеканенные из серебра, а 212 — как цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого полиса, который был расположен в современной северо-западной Турции.

По словам ученых, многие из монет были отчеканены на юге Италии, и все монеты, датированные периодом между 75 и 4 годами до нашей эры, украшают портреты римских императоров.

«Цезарь, Брут, Марк Антоний и Август изображены на монетах, а оборотная сторона каждой монеты рассказывает другую историю, — сказала она.

Например, на одном из типов монет изображена сцена с Энеем — троянским героем, сыном богини Афродиты и Анхиса, двоюродного брата троянского царя, согласно греко-римской мифологии; Эней также известен как предок Рема и Ромула, братьев-близнецов, которые считаются основателями Рима. В сцене, выгравированной на монете, Эней несет Анхиса на спине.

После того, как команда закончила инвентаризацию редкой находки, они отправили клад в Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, где монеты будут выставлены на обозрение.

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