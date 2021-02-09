ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили в Турции огромный клад необычных римских монет

09.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Турции огромный клад необычных римских монет

  • 9.02.2021, 15:19
  • 1,217
Ученые обнаружили в Турции огромный клад необычных римских монет
Фото: Elif Özer

Оборотная сторона каждой монеты рассказывает свою историю.

В Турции археологи, проводившие раскопки на месте древнего города Айназой на западе страны, обнаружили клад римских монет на берегу ручья, пишет nv.ua.

Возраст 651 монеты составляет около 2100 лет, но, несмотря на их возраст, текст и изображения, выгравированные на них, все еще читаемы, сказала Элиф Озер, археолог из Университета Памуккале в Турции, которая участвовала в раскопках.

«Это было чрезвычайно захватывающее открытие», — сказала Озер. Вполне вероятно, что «высокопоставленный римский военный пришел сюда … и он, должно быть, закопал эти монеты здесь по неизвестной нам причине».

Археологи нашли кувшин, закопанный на берегу ручья в Айзанои. Изучив клад, они определили 439 монет как динарии, или древнеримские монеты, отчеканенные из серебра, а 212 — как цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого полиса, который был расположен в современной северо-западной Турции.

По словам ученых, многие из монет были отчеканены на юге Италии, и все монеты, датированные периодом между 75 и 4 годами до нашей эры, украшают портреты римских императоров.

«Цезарь, Брут, Марк Антоний и Август изображены на монетах, а оборотная сторона каждой монеты рассказывает другую историю, — сказала она.

Например, на одном из типов монет изображена сцена с Энеем — троянским героем, сыном богини Афродиты и Анхиса, двоюродного брата троянского царя, согласно греко-римской мифологии; Эней также известен как предок Рема и Ромула, братьев-близнецов, которые считаются основателями Рима. В сцене, выгравированной на монете, Эней несет Анхиса на спине.

После того, как команда закончила инвентаризацию редкой находки, они отправили клад в Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, где монеты будут выставлены на обозрение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оборотная сторона каждой монеты рассказывает свою историю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые воссоздали модель движения тектонических плит за миллиард лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by