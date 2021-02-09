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Хакеры из Северной Кореи украли больше $300 миллионов для оплаты ядерного оружия

09.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Хакеры из Северной Кореи украли больше $300 миллионов для оплаты ядерного оружия

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  • 9.02.2021, 15:16
Хакеры из Северной Кореи украли больше 0 миллионов для оплаты ядерного оружия
иллюстрационное фото AFP

Это только за 2020 год.

Хакеры из Северной Кореи за 2020 год украли 316,4 миллиона долларов, этими деньгами профинансировали программы по развитию ядерного и баллистического оружия, сообщает CNN (перевод – «Дождь») со ссылкой на закрытый доклад ООН, фрагменты которого предоставил телеканалу один из дипломатов.

В документе лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняют в «операциях против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов» для поддержания на плаву экономики страны. При этом страна обслуживала ядерные и баллистические объекты, «продолжая искать ресурсы и технологии для этих программ за границей».

Отчет был подготовлен по поручению группы экспертов ООН по Северной Корее — органа, призванного следить за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных на КНДР. Он состоит из сведений, полученных от стран-членов ООН, спецслужб, средств массовой информации и тех, кто бежит из страны, а не от самой Северной Кореи.

Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос CNN, но утверждения в отчете соответствуют планам, о которых недавно рассказывал Ким Чен Ын, отмечает издание. В частности, месяц назад он говорил о работе над новым современным ядерным оружием и боеголовками, способными проникать в системы противоракетной обороны.

Такие отчеты обычно выпускают каждые полгода — один ранней осенью, другой ранней весной. Когда будет опубликован этот доклад, пока неясно. Предыдущие утечки документов из ООН привели к противодействию со стороны Китая и России и задержкам публикаций документов.

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