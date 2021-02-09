Источник материала: Хартия'97

Хакеры из Северной Кореи украли больше $300 миллионов для оплаты ядерного оружия 1 9.02.2021, 15:16

иллюстрационное фото AFP

Это только за 2020 год.

Хакеры из Северной Кореи за 2020 год украли 316,4 миллиона долларов, этими деньгами профинансировали программы по развитию ядерного и баллистического оружия, сообщает CNN (перевод – «Дождь» ) со ссылкой на закрытый доклад ООН, фрагменты которого предоставил телеканалу один из дипломатов.

В документе лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняют в «операциях против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов» для поддержания на плаву экономики страны. При этом страна обслуживала ядерные и баллистические объекты, «продолжая искать ресурсы и технологии для этих программ за границей».

Отчет был подготовлен по поручению группы экспертов ООН по Северной Корее — органа, призванного следить за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных на КНДР. Он состоит из сведений, полученных от стран-членов ООН, спецслужб, средств массовой информации и тех, кто бежит из страны, а не от самой Северной Кореи.

Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос CNN, но утверждения в отчете соответствуют планам, о которых недавно рассказывал Ким Чен Ын, отмечает издание. В частности, месяц назад он говорил о работе над новым современным ядерным оружием и боеголовками, способными проникать в системы противоракетной обороны.

Такие отчеты обычно выпускают каждые полгода — один ранней осенью, другой ранней весной. Когда будет опубликован этот доклад, пока неясно. Предыдущие утечки документов из ООН привели к противодействию со стороны Китая и России и задержкам публикаций документов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .