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«Дело Румаса»: В системе власти наступило умопомрачение

09.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Дело Румаса»: В системе власти наступило умопомрачение

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  • 9.02.2021, 15:14
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«Дело Румаса»: В системе власти наступило умопомрачение

Вместе с тем, новое дело банкиров указываем на еще одно слабое место режима.

На минувшей неделе всплыла информация о возникновении так называемого «дела банкиров», одним из фигурантов которого то ли уже стал, то ли может стать недавний премьер-министр Сергей Румас.

Сам чиновник, руководивший в свое время «Белагропромбанком» и «Банком развития», находится за границей и никак не прокомментировал информацию о коррупционном деле в отношении коллег.

Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf.by отметил, что не посоветовал бы бывшему руководителю правительства возвращаться в Минск.

«Мы видим, что никаких гарантий в нашей стране, в нашем «правовом» государстве, никто не даст. Нет достаточной информации, чтобы судить, повинен Румас в чем-то или нет, но если он в чем-то провинился в глазах руководства сраны и если там есть желание бросить бывшего премьера за решетку, то это будет сделано», – сказал Гончарик.


В доказательство он привел пример Виктора Бабарико.

«Если бы он не заявил о своих президентских амбициях, то вряд ли бы возникло дело «Белгазпромбанка». Ситуация с Бабарико и Румасом подчеркивает, в каком государстве мы живем. Здесь любой может быть арестован, любому могут предъявить надуманные обвинения – будь это простой гражданин или высокопоставленный чиновник. Такое впечатление, что в системе власти наступило умопомрачение», – отметил Гончарик.

По его мнению, одна фотография вполне могла стать поворотным моментом в судьбе Румаса.

«В нашем государстве любая мелочь может сыграть против чиновника. Тем более что Лукашенко не прощает тех, кто был приближен к нему и занимал высокие должности. Он считает, что эти люди не имеют права на собственное мнение, а любую мелочь, любой шаг вправо или шаг влево, трактует как предательство», – считает Гончарик.

Вместе с тем новый общественный интерес к персоне Румаса демонстрирует, что в Беларуси «достаточно людей, которые могли бы руководить государством».

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Теги: Минск
 
 
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