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В Эстонии экс-министру грозит уголовное дело за использование служебной машины в личных целях

09.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Эстонии экс-министру грозит уголовное дело за использование служебной машины в личных целях

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  • 9.02.2021, 14:49
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В Эстонии экс-министру грозит уголовное дело за использование служебной машины в личных целях

Прокуратура проверяет указания на возможное присвоение имущества министерства.

Дело о проступке, заведенное против бывшего министра образования Эстонии Майлис Репс в связи с использованием служебного автомобиля в личных целях, к настоящему моменту переквалифицировано в уголовное, сообщает rus.err.ee.

По словам руководителя бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, в ходе начатого в ноябре прошлого года производства о проступке следователи собрали улики, касающиеся возможного злоупотребления имуществом министерства.

"В ходе следствия появились указания на возможное преступление, поэтому в дальнейшем проверка обстоятельств будет осуществляться в рамках уголовного производства. Следствие в основном связано с информацией, на которую уже раньше ссылались средства массовой информации", - сказал Кюбарсепп.

Государственный прокурор Денис Часовских отметил, что прокуратура в рамках возбужденного в конце января уголовного дела проверяет указания на возможное присвоение имущества министерства.

"В ранее начатом производстве продолжается сбор доказательств, чтобы проверить подозрение в возможном преступлении. На данный момент подозрения никому не предъявлялись", - сказал прокурор.

20 ноября Репс подала в отставку из кабинета министров и вернулась в Рийгикогу в качестве депутата парламента.

После распада правительства Центристской партии, EKRE и Isamaa Репс возглавляла центристскую делегацию на переговорах о создании нового правительства совместно с Партией реформ, однако она решила не претендовать на пост министра в новом правительстве.

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Прокуратура проверяет указания на возможное присвоение имущества министерства.
 
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