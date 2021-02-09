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Минские партизаны напомнили властям о Герое Беларуси Александре Тарайковском
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны напомнили властям о Герое Беларуси Александре Тарайковском
Беззаконие не пройдет.
Минские партизаны напоминают, что до 11 февраля 2021 года должно быть возбуждено уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского, сообщает телеграм-канал
«Вместо этого власти назначили на эту дату так называемый ВНС и решили заниматься бесконечными проверками, которые по факту убийства не предусмотрены!
Таким образом они хотят сместить внимание. Но мы против беззакония!» - пишут читатели канала.
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Беззаконие не пройдет.
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