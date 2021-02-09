Ученые воссоздали модель движения тектонических плит за миллиард лет

Источник материала: Tut.by

Ученые объединили геомагнитные данные, показывающие положение горных пород относительно магнитных полюсов, и геологические данные, описывающие активность на границах плит. Исследование опубликовали в журнале Earth-Science Reviews, сообщает TJournal .

Результатом исследования стал ролик, показывающий движение целых тектонических плит вместе с континентами и океанами. Это назвали первой полномасштабной реконструкцией, охватывающей настолько внушительный временной отрезок — включая современный мир.

Соавтор исследования, доктор Майкл Тетли, рассказал , что плиты двигаются по сантиметрам в год, но на ролике видно, что «континенты были во всех местах» планеты. По его словам, наблюдение за тем, как тектонические плиты смещаются, имеет важное значение для исследования Земли. Это нужно в том числе для понимания пригодности жизни на планете и поиска критически важных ресурсов, необходимых для низкоуглеродного будущего.

«Антарктида, которую мы рассматриваем сегодня как холодное, ледяное и негостеприимное место, на самом деле когда-то была довольно хорошим местом отдыха на экваторе», — говорит Тетли.

Геоученый Сабин Захирожич из Сиднейского университета заявил, что плиты «двигаются со скоростью роста ногтей, но когда миллиард лет сводится в 40 секунд, раскрывается завораживающий танец». Его коллега Дитмар Мюллер добавил, что новая модель поможет объяснить, как Земля стала пригодной для жизни сложных существ.

«Жизнь на планете не существовала бы без тектоники плит. С этой моделью мы приблизились к пониманию того, как эта прекрасная голубая планета стала нашей колыбелью», — заявил Мюллер.

Подобные исследования проводили и раньше — в 2017 году ученые из австралийских университетов Сиднея и Аделаиды впервые детально и полностью показали движение тектонических плит Земли за 500 миллионов лет. Точное время того, когда началась тектоническая активность, остаётся одним из главных вопросов геологии.