|
Ученые воссоздали модель движения тектонических плит за миллиард лет
Источник материала: Tut.by
Ученые объединили геомагнитные данные, показывающие положение горных пород относительно магнитных полюсов, и геологические данные, описывающие активность на границах плит. Исследование
Результатом исследования стал ролик, показывающий движение целых тектонических плит вместе с континентами и океанами. Это назвали первой полномасштабной реконструкцией, охватывающей настолько внушительный временной отрезок — включая современный мир.
Соавтор исследования, доктор Майкл Тетли,
«Антарктида, которую мы рассматриваем сегодня как холодное, ледяное и негостеприимное место, на самом деле когда-то была довольно хорошим местом отдыха на экваторе», — говорит Тетли.
Геоученый Сабин Захирожич из Сиднейского университета заявил, что плиты «двигаются со скоростью роста ногтей, но когда миллиард лет сводится в 40 секунд, раскрывается завораживающий танец». Его коллега Дитмар Мюллер добавил, что новая модель поможет объяснить, как Земля стала пригодной для жизни сложных существ.
«Жизнь на планете не существовала бы без тектоники плит. С этой моделью мы приблизились к пониманию того, как эта прекрасная голубая планета стала нашей колыбелью», — заявил Мюллер.
Подобные исследования проводили и раньше — в 2017 году ученые из австралийских университетов Сиднея и Аделаиды впервые детально и полностью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллиард лет за 40 секунд
|
Свежие газеты
Архив (Разное)