Минск от снега расчищают более 830 единиц спецтехники. Вы довольны их работой?

Источник материала: Onliner

В телеграм-канале «Минск. Официально», являющемся официальным каналом Минского горисполкома, появилась информация о том, что колонны снегоуборочной техники работают сегодня в столице без остановки. В расчистке улиц задействованы 831 единица спецтехники, в том числе 138 самосвалов, предоставленных предприятиями и организациями города.

В первую очередь, как сообщается, расчищают основные магистрали, каркасные улицы. В уборке тротуаров, остановок, подземных переходов задействовано порядка 800 уборщиков территорий.

Дорожники просят автомобилистов на время сложных погодных условий воздержаться от парковки машин вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

В этой связи опрос.

Вы довольны работой снегоуборочной техники в Минске?

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Должны сознаться, что вопрос с подвохом. Как сообщалось, минчан уже призывали принять участие в уборке снега. Сегодня же власти вернулись к этой идее.

«Люди жалуются, что не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому. Нас можно критиковать. Но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке. Но это город. В городе надо людей организовать, если надо — помочь с инструментом. И четко сказать: ситуация такая, вот эта территория — за вами, а это мы вам будем чистить. Вопрос в организации дела ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и главы администраций — всех надо вывести для организации», — отметил Александр Лукашенко.

Отсюда еще один вопрос: готовы ли вы взять в руки лопату и показать всем, как надо убирать снег?

Готовы ли вы приступить к уборке снега?

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Можете похвастаться результатами труда и уже готовы показать, как поработали шуфелем? Ждем ваши фото: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .