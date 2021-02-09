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«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию

09.02.2021 15:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске совсем скоро пройдет VI Всебелорусское народное собрание. На нем делегаты со всей страны будут решать, что же нам делать с этой самой страной дальше. А пока будущее остается туманным (но это всего на пару дней, до 11—12 февраля), столицу активно готовят к важному событию. Октябрьская площадь уже купается в красно-зеленых тонах и приятных словах из лозунга ВНС — «Развитие» и «Единство». «Независимость», судя по всему, символизирует очертание Беларуси с миниатюрным флагом посередине, которое продолжают монтировать до состояния perfecto. Сопровождает весь процесс уборка снега — в последнее время без нее никак. Полюбоваться на этот праздник жизни можно воочию, а можно — в фоторепортаже Onliner.

«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию

 

«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию
«Единство», «Развитие» и много красно-зеленого. Как Минск украшают к Всебелорусскому народному собранию

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске совсем скоро пройдет VI Всебелорусское народное собрание. На нем делегаты со всей страны будут решать, что же нам делать с этой самой страной дальше. А пока...
 
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