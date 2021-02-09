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Хуже чем "Хавьер" точно не будет: МЧС ответило на фейковое сообщение

09.02.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Cообщение со ссылкой на некую "телефонограмму от МЧС" сейчас активно распространяется через соцсети.

Указывается, что якобы в ночь со вторника на среду Беларусь накроет "очень сильный циклон". При этом порывы ветра будут достигать 24 м/с, влажность воздуха составит около 95%. И все это на фоне обильного снегопада. Авторы рассылки советуют белорусам запастись продуктами первой необходимости на неделю. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает не верить подобного рода вирусным сообщениям.

Через страницу в Telegram спасатели обращают внимание, что сообщения о неблагоприятных или опасных явлениях появляются всегда заблаговременно. Ведомство подчеркивает, что официальные предупреждения распространяются через сообщества МЧС в социальных сетях, мобильное приложение "МЧС: Помощь рядом" или с помощью интернет-сайта ведомства.

"Предварительные прогнозы на ближайшие дни действительно обещают снегопады по юго-восточной части страны. Мы будем держать вас в курсе", – уточнили в МЧС.

По сообщению Белгидрометцентра, в ночь с 9 на 10 февраля ожидается небольшой снег, ветер восточный скоростью 3-5 м/с, температура воздуха -11°С.. -13°С ночью, -12°С.. -14°С - днем. В четверг прогнозируется небольшой снег, метель с порывами ветра до 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится местами до -16°С.. -18°С, днем  -12°С.. -14°С. В пятницу ночью возможен небольшой снег, метель с порывами до 16 м/с и похолоданием до -15°С. Днем – без осадков, с порывистым ветром до 17 м/с. Температура воздуха -11°С.. -13°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС Беларуси призвали не доверять сообщениям из соцсетей о том, что к Беларуси приближается сильный циклон "хуже Хавьера", который завалит страну снегом.
 
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