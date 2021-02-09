Тренды весны: идеи streetstyle-образов на Неделе моды в Копенгагене

Источник материала: Sputnik Беларусь

В столице Дании завершилась Неделя моды, которая в 2021 году прошла в обновленном онлайн-формате. Это заставило местных фотографов обратить внимание не на участников и гостей дизайнерских показов, блистающих в новых образах несколько дней подряд, а на простых жительниц Копенгагена. Результат превзошел все ожидания: яркие и самобытные наряды задали тон наступающему сезону и спрогнозировали тренды весны.

В чем встречать теплую пору года – читайте в стильной подборке Sputnik.

Платье из трикотажа

Уютное и в то же время эффектное трикотажное платье – любимая вещь модниц со всего мира. Во-первых, оно не сковывает движения, а во-вторых, прекрасно подчеркивает все достоинства фигуры. Платье можно сочетать с броскими аксессуарами – украшениями или яркой сумкой кислотного оттенка.

(Не) классический тренч

Тренч – самая функциональная вещь весеннего сезона. Но, если у вас уже есть классическая вариация верхней одежды, то предлагаем вам присмотреться к жизнерадостному лимонному оттенку. Именно такой цвет предпочитают датчанки, которым всегда не хватает витамина D.

Цепи кованые

Не теряет своей популярности главный аксессуар последних сезонов – цепь. Самый простой способ добавить украшение – сделать его главной "изюминкой" образа. Не бойтесь экспериментировать – сочетайте разнокалиберные цепочки, как это делают жительницы Копенгагена.

Жакет и кроссовки

Трендовое сочетание офисного и спортивного стиля не станет неожиданностью для заинтересованных в моде. Такой образ обрел популярность еще во время первого локдауна и не сдает свои позиции до сих пор. Самый популярный дуэт – жакет классического кроя и кроссовки – для прогулки, видеозвонка или встречи с семьей.

Разноцветная кожа

Еще один тренд 2020 года, позволяющий создавать не только яркие, но и лаконичные образы. Брюки, платья или юбки из цветной кожи разбавят обыденный образ и поднимут настроение не только вам, но и окружающим.

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