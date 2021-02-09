Беларусь предложила странам ОБСЕ меры по укреплению безопасности в регионе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. На семинаре ОБСЕ с докладом "Взгляд Республики Беларусь на текущую ситуацию в области безопасности в регионе ОБСЕ" выступил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны - помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, сообщили в ведомстве.

Семинар высокого уровня по военным доктринам проходит 9-10 февраля в онлайн-формате.

В числе главных предложений к странам-членам ОБСЕ - заморозка процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности.

© Photo : Владимира Блинов Воинов акцентировал внимание на том, что в основу всех концептуальных документов Беларуси заложены миролюбие и многовекторность.

Кроме того, Минск призвал участников ОБСЕ начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и вернуться к нормальному функционированию Договора по открытому небу.

Беларусь также считает необходимым проводить политику "сдерживания" в отношении размещения на территории стран-членов ОБСК дополнительных военных объектов и воинских частей других государств. По словам Воинова, необходимо также подтвердить запреты "на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров".

Воинов подчеркнул, что в Военной доктрине Беларуси есть положение о том, что страна "выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств на основе принципов доверия и взаимопонимания".

МИД России 15 января заявил о запуске процедуры по выходу из Договора по открытому небу . Тогда во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что после выхода из ДОН США был нарушен баланс интересов государств-участников и "нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".

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