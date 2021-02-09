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Беларусь предложила странам ОБСЕ меры по укреплению безопасности в регионе
09.02.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. На семинаре ОБСЕ с докладом "Взгляд Республики Беларусь на текущую ситуацию в области безопасности в регионе ОБСЕ" выступил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны - помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, сообщили в ведомстве.
Семинар высокого уровня по военным доктринам проходит 9-10 февраля в онлайн-формате.
В числе главных предложений к странам-членам ОБСЕ - заморозка процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности.
© Photo : Владимира Блинов
Воинов акцентировал внимание на том, что в основу всех концептуальных документов Беларуси заложены миролюбие и многовекторность.
Кроме того, Минск призвал участников ОБСЕ начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и вернуться к нормальному функционированию Договора по открытому небу.
© Sputnik / Игорь Руссак
Беларусь также считает необходимым проводить политику "сдерживания" в отношении размещения на территории стран-членов ОБСК дополнительных военных объектов и воинских частей других государств. По словам Воинова, необходимо также подтвердить запреты "на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров".
Воинов подчеркнул, что в Военной доктрине Беларуси есть положение о том, что страна "выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств на основе принципов доверия и взаимопонимания".
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Минск озвучил свою позицию в области международной безопасности во время семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам.
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