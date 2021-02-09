Вышел мультфильм «Панда и Крош» от создателей «Смешариков»

Источник материала: Tut.by

Анимационный мультсериал «Панда и Крош» от создателей «Смешариков» вышел в России. Премьера состоялась на телеканале «Карусель» и на «КиноПоиск HD», осенью серии появятся на YouTube. Об этом сообщает компания Riki Group, одни из производителей анимации.

Анимационный сериал для детей «Панда и Крош» совместного производства группы компаний «Рики», FUN Union и CCTV Animation Group вышел на телеканале «Карусель», а уже на следующий день появился в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Осенью серии загрузят на YouTube. Всего выйдет 52 эпизода по 11 минут в формате CGI 3D.

В главных ролях мультсериала — китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала «Смешарики». Они лучшие друзья и живут в магазине игрушек, а каждую ночь отправляются на поиски приключений вместе со своими друзьями, другими игрушками. Во время приключений друзья понимают, что самое ценное — их дружба и работа в команде.

В январе этого года премьера мультсериала состоялась в Китае, на детском телеканале CCTV. Создатели говорят, что это первый ко-продукционный российско-китайский проект в анимации.

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