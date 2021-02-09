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Сергей Гуренко возглавил литовский клуб
Источник материала: Tut.by
Сергей Гуренко возглавил литовский клуб «Ритеряй»,
«Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, умение работать с молодыми футболистами», — отметил спортивный директор клуба Тадас Симайтис.
Гуренко, решив вопрос с визами, на прошлой неделе приехал в Литву. У него уже была возможность посмотреть победный матч команды с вильнюсским «Жальгирисом», а в этот понедельник у него состоялась первая тренировка.
«Я присоединился к „Ритеряй“ по трем причинам. Во-первых, прекрасные отношения с владельцем клуба, во-вторых — амбиции клуба, мотивация, желание видеть прогресс и, в-третьих, мой опыт, которым я могу поделиться с командой.
Конечно, я хочу, чтобы команда добивалась результата, а игроки росли и становились лучше. Из того, что я увидел во время матча с „Жальгирисом“ и сегодняшней тренировки, могу с уверенностью сказать, что желания им хватает. Задача тренерского штаба — помочь им раскрыть себя и показать лучшее», — заявил Гуренко.
Последним клубом, где работал специалист, было минское «Динамо.
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Он приехал в Литву на прошлой неделе.
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