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«От моего имени идет отмывание денег». Мошенник позвонил минчанке в вайбере и сказал, что он из ОБЭП

09.02.2021 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях минчанке Катерине в Viber позвонили мошенники. Такие случаи, увы, не редкость, но если обычно мошенники представляются сотрудниками банка, то на этот раз представились работниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). «Мужчина начал спрашивать, какие у меня открыты счета и какой там остаток. Мол, от моего имени идет отмывание денег, а это уголовная статья. Я ему сказала, что такую конфиденциальную информацию предоставлю только по повестке, а в ответ он начал кричать, что я не понимаю всей ответственности», — вспоминает Катерина. Позже выяснилось, что номер, с которого она получила этот звонок, не белорусский. Катерина уже обратилась по этому поводу в милицию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам Катерины, о том, что ей звонят именно мошенники, она догадалась не сразу: «В наше время ведь даже повестки через Viber умудряются слать».

— Подняла трубку, там мужчина уточнил, действительно ли я Екатерина Сергеевна. Сразу скажу, что мне очень интересно, кто им сливает информацию, потому что мой телефон оформлен на папу. Мужчина сказал, что он из ОБЭП, его зовут так-то и открывала ли я счет в одном из банков. Я ответила, что нет, но все-таки проговорилась при этом, что сотрудничаю с другим банком. Тогда он начал спрашивать, какие у меня открыты счета, какой там остаток. Мол, от моего имени идет отмывание денег, а это уголовная статья, — восстанавливает детали этого разговора Катерина. — Я ему сказала, что он должен уведомить, в каком статусе я нахожусь, и что такую конфиденциальную информацию сообщу только по повестке. И вот тогда он буквально начал орать, что я не понимаю всей ответственности, он не должен выпытывать информацию при расследовании уголовного дела и что я за это понесу наказание. Он ведь просто спрашивает остаток на счете, а не ПИН-код, а я упираюсь! Разговор длился две минуты. Мне было интересно, скажет ли он что-то про повестку, но он просто кричал. Тогда я сбросила вызов.

После этого мошенник перезвонил еще раз, но Катерина трубку не взяла, а потом и вовсе заблокировала номер. Он оказался не белорусским, а с кодом Франции. Еще один подозрительный момент, на который обратила внимание собеседница: звонок был после 19.00, а на фоне при этом было очень шумно — «не похоже на кабинет сотрудника такой серьезной организации».


Так выглядит номер, с которого позвонили позвонили из якобы ОБЭП. Скриншот от читательницы

— После этого я позвонила в милицию, сообщила об этой ситуации. В милиции уточнили детали разговора, согласились, что это новый вид мошенничества, похвалили, что я ничего лишнего не сказала. Еще продиктовала номер, с которого мне звонили. Конечно, очень бы хотелось, чтобы структура, чье имя используют в целях мошенничества, занялась бы этим вопросом, — комментирует Катерина. — Вообще, конечно, мошенники просекли фишку: «специалистам» из банка уже никто не верит, а слышишь ОБЭП — и сразу напрягаешься.

А мы напоминаем, что для безопасности своих средств не нужно сообщать никому свои личные данные и данные своей банковской карты, а также пароль от входа в интернет- и мобильный банкинг и СМС-коды, подтверждающие совершение той или иной операции. 

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В милиции, куда потом обратилась Катерина, сказали, что это новый вид мошенничества, в отличие от «сотрудников банка».
 
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