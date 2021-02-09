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Это надо видеть! Как автовладелец в Ошмянах отогревал свой AUDI Q7

09.02.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель AUDI Q7 пытался завести свой автомобиль: накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой.
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- Все происходило в Ошмянах. Водитель AUDI Q7 подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, - рассказывает АвтоГродно очевидец Антолий.

Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.

Удалось ли в итоге завестись, история умалчивает
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Водитель AUDI Q7 пытался завести свой автомобиль: накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой.
 
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