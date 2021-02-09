Это надо видеть! Как автовладелец в Ошмянах отогревал свой AUDI Q7

- Все происходило в Ошмянах. Водитель AUDI Q7 подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, - рассказываеточевидец Антолий.