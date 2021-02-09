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В Речицком районе учителя математики пошли пить пиво и позвали с собой старшеклассников. Чем им это грозит?

09.02.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Речицком районе встретились два учителя математики – мужчина из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге. Купили 12 литров пива, чтобы время текло веселее. Все бы ничего, но в свою компанию они позвали двух одиннадцатиклассников, которые распивали спиртное вместе с ними.



О последствиях этой встречи для учителей рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Из-за того, что мужчины позвали пить пиво школьников, на учителей составили административные протоколы по статье 17.4 КоАП и предупредили, что за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение может светить уголовка, сообщает Сильные Новости.

Информацию об инциденте передали в отдел образования Речицкого и Брагинского районов.

В УВД напомнили, что за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков грозит арест или срок до трех лет. Если речь идет родителях или педагогических работниках, то наказание более суровое – до пяти лет тюрьмы.
 
 
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В Речицком районе встретились два учителя математики – мужчина из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге. Купили 12 литров пива, чтобы время текло...
 
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