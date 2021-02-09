Источник материала: Хартия'97

Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил литовский футбольный клуб 1 9.02.2021, 16:12

Сергей Гуренко

Последним клубом, где работал специалист, было минское «Динамо.

Сергей Гуренко возглавил литовский клуб «Ритеряй», сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта пока не разглашается, сообщает tut.by .

«Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, умение работать с молодыми футболистами», — отметил спортивный директор клуба Тадас Симайтис.

Гуренко, решив вопрос с визами, на прошлой неделе приехал в Литву. У него уже была возможность посмотреть победный матч команды с вильнюсским «Жальгирисом», а в этот понедельник у него состоялась первая тренировка.

«Я присоединился к "Ритеряй" по трем причинам. Во-первых, прекрасные отношения с владельцем клуба, во-вторых — амбиции клуба, мотивация, желание видеть прогресс и, в-третьих, мой опыт, которым я могу поделиться с командой.

Конечно, я хочу, чтобы команда добивалась результата, а игроки росли и становились лучше. Из того, что я увидел во время матча с "Жальгирисом" и сегодняшней тренировки, могу с уверенностью сказать, что желания им хватает. Задача тренерского штаба — помочь им раскрыть себя и показать лучшее», — заявил Гуренко.

Последним клубом, где работал специалист, было минское «Динамо.

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