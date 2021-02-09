Источник материала: Хартия'97

«Исчезнет страх — исчезнет и Путин» 2 9.02.2021, 16:02

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Леонид Волков. Фото из личного архива

Главные тезисы руководителя штабов Алексея Навального.

Леонид Волков, политик и руководитель штабов Алексея Навального, в интервью «МБХ медиа» рассказал о вовлечении новых людей в оппозицию, избавлении от страха и анонсировал новую протестную акцию 14 февраля.

Итоги митингов

Аресты и избиения протестующих — это негативный итог протестов. Но есть и позитивный — самоорганизация людей. «Первое – большая солидарность, которую мы видели во всем, что касается задержанных: ОВД-Инфо, Апология протеста, чаты передач. Конечно хочется, чтобы наше гражданское общество занималось совместным сооружением ракеты для полета на Марс, а не оптимального способа доставки передачек в поселок Сахарово».

Второй позитивный итог — победа над страхом. 23 января «никто не ожидал, что 300 тысяч человек в условиях беспрецедентного запугивания могут выйти в 180 городах».

Почему выходы на улицу поставили на паузу: «12 тысяч задержанных это самая большая волна репрессий в нашей стране со сталинских времен. Мы понимали, что нет смысла в дальнейшей фронтальной атаке кавалерии против танков. Будут еще десятки тысяч избитых задержанных, все это выдохнется и приведет к унынию».

Новая аудитория

Следующая акция протеста назначена на 14 февраля и пройдет в новом формате, который позволит вовлечь тех людей, которые боятся выходить на улицу.

«Фильм о дворце Путина притащил к нам огромную новую аудиторию (20 млн людей, как говорит Волков. — «МБХ медиа»), такого не было ни во времена Болотной, ни во времена «Димона» (фильм ФБК «Он вам не Димон». — «МБХ медиа»). Но эта новая аудитория не состоит из опытных хардкорных активистов, которым отсидеть 10 суток ареста как два пальца об асфальт. Мы им должны объяснить, что их новорожденное недовольство Путиным можно как-то выражать и выплескивать по-другому, не только пугающе выглядящей уличной акцией».

Позже в своем телеграм-канале Волков рассказал подробности: штаб Навального предложил всем жителям больших городов России выйти к себе во двор 14 февраля в 20:00, включить фонарик, поднять вверх и постоять так несколько минут.

Давление на путинскую элиту

Команда Навального сформировала список из 35 человек, которые причастны «к путинскому режиму», это «ключевые пропагандисты, силовики и кошельки, которые все это финансируют». Сейчас ведутся переговоры с европейцами и американцами по персональным санкциям против людей из списка.

«Мы очень надеемся, что все эти абрамовичи и усмановы поймут, что либо они переходят на сторону народа и содействуют мирному транзиту, потому что Путин для них больше не возможность зарабатывать деньги, либо они все теряют».

Страх — это Путин

«Главный вызов» для команды Навального и гражданского общества сейчас — это избавление от страха перед репрессиями.

«Избавляться от страха очень тяжело. Страх – это главное оружие Кремля. Как только в коллективном сознании страх исчезнет, то исчезнет и Путин. Путин это и есть страх. Есть вещи, которые сильнее страха, мы скоро о них расскажем».

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