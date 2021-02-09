Источник материала: Хартия'97

Эксперт: В Крыму может разгореться протест против Москвы 2 9.02.2021, 15:45

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Гнев против оккупантов может наконец вылиться на улицы полуострова.

Российские оккупационные «власти» пытаются сдерживать рост массового недовольства жителей оккупированного Крыма текущим положением дел на полуострове, усиливая контроль и репрессии. Возмущение ситуацией может спровоцировать протест крымчан, как против местных «властей», так и против Кремля в целом.

Об этом пишет в своей статье на сайте исследовательского института The Jamestown Foundation российский аналитик Ксения Кириллова.

По словам бывшего аналитика Государственного департамента США Пола Гобла, текущие проблемы в Крыму приближаются к уровню экономической и гуманитарной катастрофы, что обуславливает массовое недовольство жителей полуострова, а также падение лояльности к оккупационным «властям» на местах и в Москве.

Основными вопросами, вызывающими резкое недовольство местного населения, являются – проблема с водоснабжением и неспособность оккупантов решить данный вопрос, коррупция, принудительная «национализация» местных компаний, загрязнение водоемов и воздуха, а также масштабное изъятие земель у местного населения в ходе строительства на полуострове.

В связи с ростом уровня недовольства жителей Крыма оккупационные «власти» усиливают давление на местное население в целях сохранения лояльности и контроля над ситуацией.

«(…) способом обеспечения лояльности к Кремлю в Крыму является активная работа «правоохранительных органов». Это включает не только репрессии против крымских татар, но и усиление контроля за общественной активностью. В последние годы присутствие ФСБ в Крыму увеличилось, о чем свидетельствует строительство новых служебных зданий и резиденций для прибывающих силовиков», – пишет аналитик.

«Отслеживание студенческой активности в оккупированном Крыму стало жестче, чем в России. В частности, учителя в ряде школ Симферополя потребовали от родителей каждые два часа сообщать, что их ребенок находится под присмотром взрослых. Кроме того, в аннексированном Крыму, как и в России, у «власти» имеется хорошо отлаженная система детских организаций милитаристского характера. А Майкл Талан, IT-специалист из США, утверждает, что правительство РФ установило систему тотального наблюдения за населением Крыма, в которой используется программное обеспечение для распознавания лиц, анализирующее кадры, снятые плотной сетью наружных видеокамер. Сегодня, кроме Крыма, Россия развернула аналогичную технологию только в Москве», – рассказывает она.

«Все эти меры наверняка еще какое-то время будут сдерживать народное недовольство. Однако рано или поздно этот искусственно сдерживаемый гнев может наконец вылиться на улицы Крыма. А когда это произойдет, это может быть направлено не только против местных «властей», но и против федерального центра», – подытожила Ксения Кириллова.

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