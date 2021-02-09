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Эксперт: В Крыму может разгореться протест против Москвы
Источник материала: Хартия'97
Эксперт: В Крыму может разгореться протест против Москвы
Гнев против оккупантов может наконец вылиться на улицы полуострова.
Российские оккупационные «власти» пытаются сдерживать рост массового недовольства жителей оккупированного Крыма текущим положением дел на полуострове, усиливая контроль и репрессии. Возмущение ситуацией может спровоцировать протест крымчан, как против местных «властей», так и против Кремля в целом.
Об этом пишет в своей статье на сайте исследовательского института
По словам бывшего аналитика Государственного департамента США Пола Гобла, текущие проблемы в Крыму приближаются к уровню экономической и гуманитарной катастрофы, что обуславливает массовое недовольство жителей полуострова, а также падение лояльности к оккупационным «властям» на местах и в Москве.
Основными вопросами, вызывающими резкое недовольство местного населения, являются – проблема с водоснабжением и неспособность оккупантов решить данный вопрос, коррупция, принудительная «национализация» местных компаний, загрязнение водоемов и воздуха, а также масштабное изъятие земель у местного населения в ходе строительства на полуострове.
В связи с ростом уровня недовольства жителей Крыма оккупационные «власти» усиливают давление на местное население в целях сохранения лояльности и контроля над ситуацией.
«(…) способом обеспечения лояльности к Кремлю в Крыму является активная работа «правоохранительных органов». Это включает не только репрессии против крымских татар, но и усиление контроля за общественной активностью. В последние годы присутствие ФСБ в Крыму увеличилось, о чем свидетельствует строительство новых служебных зданий и резиденций для прибывающих силовиков», – пишет аналитик.
«Отслеживание студенческой активности в оккупированном Крыму стало жестче, чем в России. В частности, учителя в ряде школ Симферополя потребовали от родителей каждые два часа сообщать, что их ребенок находится под присмотром взрослых. Кроме того, в аннексированном Крыму, как и в России, у «власти» имеется хорошо отлаженная система детских организаций милитаристского характера. А Майкл Талан, IT-специалист из США, утверждает, что правительство РФ установило систему тотального наблюдения за населением Крыма, в которой используется программное обеспечение для распознавания лиц, анализирующее кадры, снятые плотной сетью наружных видеокамер. Сегодня, кроме Крыма, Россия развернула аналогичную технологию только в Москве», – рассказывает она.
«Все эти меры наверняка еще какое-то время будут сдерживать народное недовольство. Однако рано или поздно этот искусственно сдерживаемый гнев может наконец вылиться на улицы Крыма. А когда это произойдет, это может быть направлено не только против местных «властей», но и против федерального центра», – подытожила Ксения Кириллова.
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Гнев против оккупантов может наконец вылиться на улицы полуострова.
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