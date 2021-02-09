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Qualcomm представила 5G-чип со скоростью загрузки 10 Гбит/с — для дорогих смартфонов
Источник материала: Onliner
Компания Qualcomm
Утверждается, что у Qualcomm X65 сниженные требования к энергопотреблению и в сравнении с X60 сделан шаг вперед. Для менее продвинутых решений (и более дешевых смартфонов) был также представлен модем X62 5G Modem-RF System со скоростью передачи данных до 4,4 Гбит/с.
Первые продукты с новым модемом Qualcomm должны появиться позже в этом году.
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