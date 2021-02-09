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Qualcomm представила 5G-чип со скоростью загрузки 10 Гбит/с — для дорогих смартфонов

09.02.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Qualcomm представила 5G-модем X65, способный получать данные на скорости до 10 Гбит/с. Новое решение не предназначается лишь для смартфонов, а будет применяться в более широком спектре продукции. В первую очередь это, конечно, будут все же смартфоны (разве что на практике заявленные скорости вряд ли удастся достичь), а также точки доступа, системы для обеспечения постоянного доступа в интернет «по воздуху», роботы и частные 5G-сети.

Утверждается, что у Qualcomm X65 сниженные требования к энергопотреблению и в сравнении с X60 сделан шаг вперед. Для менее продвинутых решений (и более дешевых смартфонов) был также представлен модем X62 5G Modem-RF System со скоростью передачи данных до 4,4 Гбит/с.

Первые продукты с новым модемом Qualcomm должны появиться позже в этом году.

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Компания Qualcomm представила 5G-модем X65, способный получать данные на скорости до 10 Гбит/с. Новое решение не предназначается лишь для смартфонов, а будет применяться в...
 
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