Колонны снегоуборочной техники работают без перерыва

Источник материала: ОНТ

Снегоуборочная техника сегодня задействована на сто процентов, коммунальщики работают без перерыва, сообщает Минский горисполком в своём Telegram-канале.

В расчистке минских улиц задействованы 831 единица спецтехники, в том числе 138 самосвалов, предоставленных предприятиями и организациями города.

Задача номер один – уборка снега на основных магистралях и каркасных улицах. В расчистке тротуаров, остановок, подземных переходов участвуют порядка 800 уборщиков территорий.

Дорожные службы просят автомобилистов воздержаться от парковки машин вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Фото и видео: Минский горисполком

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