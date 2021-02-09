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Из-за снегопада в Минске введён план «Погода»
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме из-за сложных погодных условий,
Непогода и обильные снегопады стали причиной множества дорожных заторов в Минске, скорость движения на заснеженных улицах снизилась до минимума. Сотрудникам ГАИ удалось быстро взять ситуацию под контроль, серьёзных происшествий не отмечено.
ГАИ напоминает: в связи со сложными погодными и дорожными условиями водителям необходимо проявлять особую осторожность, соблюдать скоростной режим движения, боковой интервал, не делать резких перестроений, при подъезде к перекрестку или пешеходному переходу плавно нажимать на педаль тормоза. Владельцам транспортных средств не следует парковать автомобили у края проезжей части, чтобы не создавать помехи снегоуборочной технике.
Фото: adt.by
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Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, сообщает агентство «Минск-новости». Непогода и обильные снегопады...
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