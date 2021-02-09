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Лукашенко: Минск нужно сделать идеальным

09.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В ближайшие 5 лет белорусская столица должна стать идеальным городом. Такую задачу поставил Александр Лукашенко минскому мэру Владимиру Кухареву, когда принимал его сегодня с докладом. Об этом пишет БЕЛТА.  

Белорусская столица нравится многим за то, что здесь живется и отдыхается комфортно, отметил Президент. Минск «не разделен бандитами на куски» и не слишком застроен, сказал Александр Лукашенко. 


ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие 5 лет белорусская столица должна стать идеальным городом. Такую задачу поставил Александр Лукашенко минскому мэру Владимиру Кухареву, когда принимал...
 
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