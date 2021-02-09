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Лукашенко: Минск нужно сделать идеальным
Источник материала: ОНТМинск нужно сделать идеальным" class="one-news__figure-img">
В ближайшие 5 лет белорусская столица должна стать идеальным городом. Такую задачу поставил Александр Лукашенко минскому мэру Владимиру Кухареву, когда принимал его сегодня с докладом. Об этом пишет
Белорусская столица нравится многим за то, что здесь живется и отдыхается комфортно, отметил Президент. Минск «не разделен бандитами на куски» и не слишком застроен, сказал Александр Лукашенко.
ФОТО: БЕЛТА
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В ближайшие 5 лет белорусская столица должна стать идеальным городом. Такую задачу поставил Александр Лукашенко минскому мэру Владимиру Кухареву, когда принимал...
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