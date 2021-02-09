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МВД: установлены пять администраторов деструктивного Telegram-чата
Источник материала: ОНТ
Сотрудниками милиции была задержана 37-летняя жительница Гатово (Минский район), являющаяся владелицей и администратором деструктивного Telegram-чата. Позже были установлены еще пятеро администраторов паблика. Об этом
Уточняется, что в чате активно публиковались материалы из других деструктивных каналов, а также из запрещенного в Беларуси экстремистского паблика.
Установлено, что владелица чата «Гатово» организовывала в своем населенном пункте протесты, перфомансы и акции с бчб-символикой. На эти мероприятия поступали неоднократные жалобы от жителей поселка.
Фото: скриншот видео МВД
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Сотрудниками милиции была задержана 37-летняя жительница Гатово (Минский район), являющаяся владелицей и администратором деструктивного Telegram-чата. Позже были...
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