МВД: установлены пять администраторов деструктивного Telegram-чата

Источник материала: ОНТ

Сотрудниками милиции была задержана 37-летняя жительница Гатово (Минский район), являющаяся владелицей и администратором деструктивного Telegram-чата. Позже были установлены еще пятеро администраторов паблика. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что в чате активно публиковались материалы из других деструктивных каналов, а также из запрещенного в Беларуси экстремистского паблика.

Установлено, что владелица чата «Гатово» организовывала в своем населенном пункте протесты, перфомансы и акции с бчб-символикой. На эти мероприятия поступали неоднократные жалобы от жителей поселка.



Проверка продолжается.

Фото: скриншот видео МВД

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