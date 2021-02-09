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900-тысячный ключ электронной цифровой подписи выдан в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Сэкономить время и деньги при оформлении документов. Девятисоттысячный ключ электронной подписи выдан в Беларуси.
Технология позволяет подписывать документы не только из дома, но и за границей. Электронная подпись – не личная в цифровом варианте. Увидеть её невозможно, как и подделать или украсть. Такую систему с 2014 используют многие отечественные предприятия и индивидуальные предприниматели. Юбилейный экземпляр электронной подписи сегодня получила минчанка Анастасия Ясковец.
В Беларуси – более 40 центров, где выдают электронные подписи. Для регистрации требуется только паспорт. На создание подписи уходит около 5 минут, а срок её действия не более двух лет.
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Сэкономить время и деньги при оформлении документов. Девятисоттысячный ключ электронной подписи выдан в Беларуси. Технология позволяет подписывать документы...
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