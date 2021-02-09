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900-тысячный ключ электронной цифровой подписи выдан в Беларуси

09.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

900-тысячный ключ электронной цифровой подписи выдан в Беларуси

Сэкономить время и деньги при оформлении документов. Девятисоттысячный ключ электронной подписи выдан в Беларуси.  


Технология позволяет подписывать документы не только из дома, но и за границей. Электронная подпись – не личная в цифровом варианте. Увидеть её невозможно, как и подделать или украсть. Такую систему с 2014 используют многие отечественные предприятия и индивидуальные предприниматели. Юбилейный экземпляр электронной подписи сегодня получила минчанка Анастасия Ясковец. 

В Беларуси – более 40 центров, где выдают электронные подписи. Для регистрации требуется только паспорт. На создание подписи уходит около 5 минут, а срок её действия не более двух лет. 

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Сэкономить время и деньги при оформлении документов. Девятисоттысячный ключ электронной подписи выдан в Беларуси.   Технология позволяет подписывать документы...
 
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