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«Тротил протеста»: смотрите вторую серию проекта сегодня в 21.10
Источник материала: ОНТ
Кто мог стать жертвами террористической группы, созданной Автуховичем, и откуда у неё оружие и взрывчатка? Комитет госбезопасности Беларуси пресёк деятельность группировки, которая готовила взрывы и убийства. Организатор создал сеть по всей стране. У каждого своя роль, задачи.
Сегодня в 21.10 в эфире нашего телеканала вторая серия проекта «Тротил протеста».
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Кто мог стать жертвами террористической группы, созданной Автуховичем, и откуда у неё оружие и взрывчатка? Комитет госбезопасности Беларуси пресёк деятельность...
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