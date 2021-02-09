«Тротил протеста»: смотрите вторую серию проекта сегодня в 21.10

Источник материала: ОНТ

Кто мог стать жертвами террористической группы, созданной Автуховичем, и откуда у неё оружие и взрывчатка? Комитет госбезопасности Беларуси пресёк деятельность группировки, которая готовила взрывы и убийства. Организатор создал сеть по всей стране. У каждого своя роль, задачи.





Сегодня в 21.10 в эфире нашего телеканала вторая серия проекта «Тротил протеста».

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