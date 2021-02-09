В Украине из-за снегопада обесточены около 300 населенных пунктов

Источник материала: ОНТ

Ударили сильные снегопады и по соседям. В Украине обесточены около трехсот населенных пунктов.





Если не считать того, что люди без света, пока – без серьезных ЧП. На минувшей неделе сразу на двух теплоэлектростанциях произошли аварии. Были обесточены целые города. А в одной из больниц из-за отключения электроэнергии погибли четыре человека. Эксперты говорят о бедственном положении большинства украинских ТЭС всей энергосистемы страны.

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