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В Украине из-за снегопада обесточены около 300 населенных пунктов
Источник материала: ОНТ
Ударили сильные снегопады и по соседям. В Украине обесточены около трехсот населенных пунктов.
Если не считать того, что люди без света, пока – без серьезных ЧП. На минувшей неделе сразу на двух теплоэлектростанциях произошли аварии. Были обесточены целые города. А в одной из больниц из-за отключения электроэнергии погибли четыре человека. Эксперты говорят о бедственном положении большинства украинских ТЭС всей энергосистемы страны.
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Ударили сильные снегопады и по соседям. В Украине обесточены около трехсот населенных пунктов. Если не считать того, что люди без света, пока – без серьезных ЧП....
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