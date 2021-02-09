Бывшая журналистка БТ: «Мужа забрали. Квартира перевернута. Орут, что мы предатели Родины»

Источник материала: Салiдарнасць

Бывшего сотрудника «Беларусь 5» забрали прямо из дома.

Из съемной квартиры сотрудники ГУБОПиК забрали бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании Дмитрия Бойко. Об этом в Facebook сообщила его жена Татьяна Бойко, также бывшая сотрудница БТ.

— У нас в квартире губопик. Как хорошо, что дети в саду.

UPD. Мужа забрали. Квартира перевёрнута. Буду заниматься уборкой. Страха нет. Ярость. Жыве Беларусь, — написала Татьяна.

После она добавила пост комментарием: «Орут, что мы предатели Родины».





Дмитрий Бойко работал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела в течение последних семи лет.

В сентябре из-за своей гражданской позиции он уволился из Белтелерадиокомпании.

Его жена Татьяна, журналистка, режиссер, драматург и сценарист телепроектов уволилась раньше.

Судя по постам в соцсетях, супруги активно отстаивали свою гражданскую позицию.