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Бывшая журналистка БТ: «Мужа забрали. Квартира перевернута. Орут, что мы предатели Родины»
09.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывшего сотрудника «Беларусь 5» забрали прямо из дома.
Из съемной квартиры сотрудники ГУБОПиК забрали бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании Дмитрия Бойко. Об этом в Facebook
— У нас в квартире губопик. Как хорошо, что дети в саду.
UPD. Мужа забрали. Квартира перевёрнута. Буду заниматься уборкой. Страха нет. Ярость. Жыве Беларусь, — написала Татьяна.
После она добавила пост комментарием: «Орут, что мы предатели Родины».
Дмитрий Бойко работал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела в течение последних семи лет.
В сентябре из-за своей гражданской позиции он уволился из Белтелерадиокомпании.
Его жена Татьяна, журналистка, режиссер, драматург и сценарист телепроектов уволилась раньше.
Судя по постам в соцсетях, супруги активно отстаивали свою гражданскую позицию.
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Бывшего сотрудника «Беларусь 5» забрали прямо из дома.
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