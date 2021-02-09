Судят волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна. За что, не может понять даже адвокат

9 февраля в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение дела Левона Халатряна — волонтера штаба Бабарико.





Халатряна обвиняют по ч. 1 ст. 342 — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Халатрян свою вину не признает.

Как отметил в комментарии официальному каналу Виктора Бабарико адвокат Владимир Пыльченко, обвинение составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно.

«Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три — это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось ввиду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем его обвиняется. Защита также пробует расшифровать, в чем его обвиняют», — рассказал адвокат.





Сегодня в суде зачитали два тома из уголовного дела, остался еще один том, после чего состоятся прения сторон. Судебное заседание продолжится 16 февраля.

Халатряна задержали днем 11 августа. На всех этапах следствия волонтер заявлял о том, что после задержания его избили в здании ГУБОПиК, требовали выдать пароль от телефона. В акциях протеста после выборов Халатрян участия не принимал.