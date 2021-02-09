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Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам 9 февраля
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ во вторник, 9 февраля.
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
доллар — 2,5997 белорусского рубля (-0,0153 пункта);
российский рубль — 3,5103 белорусского рубля за 100 российских (-0,0093 пункта);
евро — 3,1422 белорусского рубля (-0,0047 пункта).
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ во вторник, 9 февраля.
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