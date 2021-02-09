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Первый ситихаус, спроектированный заводом «СБК», начинают строить в Зеленой гавани
09.02.2021 16:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Новый ситихаус будет включать 3 подъезда разной высотности — от 3 до 5 этажей, и станет первым домом, полностью собранным из железобетонных конструкций собственного производства.
Первый этаж займут квартиры с открытыми террасами. Крыша дома будет эксплуатируемой, чтобы жители могли собираться летними вечерами и проводить время с соседями.
«У этого дома нет аналогов — проект уникальный. Возможности завода позволяют нам воплощать нестандартные идеи и возводить современные здания европейского класса. Ситихаус в «Зеленой гавани» был разработан менее чем за год, и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками, эксклюзивными даже для объектов застройщика «А-100 Девелопмент». Комплекты будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом мы можем возводить дома в короткие сроки, а при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика, что не реализуют другие игроки рынка», — отмечают на заводе «Современные бетонные конструкции».
Архитектура дома соответствует общей стилистике комплекса
Выбор квартир большой — от студий на 29,9 кв. м до квартир с 6 комнатами и двухуровневых апартаментов на 135 «квадратов». Планировочные решения соответствуют современным запросам и актуальным тенденциям на рынке недвижимости. Квартиры доступны как без отделки, так и с готовым интерьером. На выбор — скандинавский Хюгге или европейский минимализм. В отделку также входит система «умный дом» — набор элементов, которые автоматически контролируют различные процессы в квартире и позволяют управлять ими удаленно.
Во входных группах будет использовано много стекла, что позволит наполнить места общего пользования естественным светом и визуально расширит пространство. В подъездах будут установлены лифты Schindler.
Ситихаус будет окружать закрытый благоустроенный двор со скамейками, шезлонгами, уличными офисами. За безопасность будут отвечать видеодомофоны и круглосуточное видеонаблюдение.
«Этот дом спроектирован и вскоре будет изготовлен и собран силами завода СБК. Несмотря на сложное для индустрии время мы не отказываемся от своих планов и внедряем новые продукты. Ситихаус будет по-настоящему уникальным: мало кто вообще поверит, что из готовых комплектов можно создавать такие сложные объекты и динамичные фасады. Вместе с тем нами продуманы квартиры разной площади, для разных покупателей. Небольшие квартиры подойдут семьям без детей или тем, кто увлекается гольфом, могут стать инвестицией в недвижимость. А более просторное жилье — для тех, кому нужно больше места и личного пространства.
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В «Зеленой гавани» под Минском построят первый многоквартирный дом из готовых комплектов последнего поколения. Все элементы будут изготовлены на Заводе...
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