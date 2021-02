Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко испытала проблемы с дыханием во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против американки Джессики Пегулы, встреча завершилась поражением экс-первой ракетки мира со счетом 5:7, 4:6, пишет РБК.

Vika struggling a lot with her breathing. She’s now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC