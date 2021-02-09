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В Беларуси запустили кампанию по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков
Источник материала: Tut.by
Во Всемирный день безопасного интернета МТС ЮНИСЕФ в Беларуси запустили кампанию по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков.
Как сообщалось во время презентации проекта, в рамках партнерства организации
Контент для видеороликов и тестов разработан на основе реальных историй детей, переживших буллинг в интернете, и проработан с психологами. С их помощью дети могут узнать о том, как себя вести, если столкнулись с кибербуллингом, куда можно обратиться и какие есть инструменты помощи. Материалы также будут полезны родителям и педагогам: подскажут, как вовремя распознать, что ребенок стал жертвой буллинга, и как ему помочь справиться с проблемой.
Также сегодня, 9 февраля, МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве: в течение года партнеры планируют работать над совместными проектами по профилактике кибербуллинга среди детей.
По результатам глобального исследования ЮНИСЕФ 2018 года, в котором приняли участие более одного миллиона молодых людей в 160 странах мира, до 70,6% интернет-пользователей в возрасте от 15 до 24 лет могут быть подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям.
В Беларуси дети активно используют современные технологии, по данным Белстата в 2019 году 92,4% школьников в возрасте 6−17 лет пользовались интернетом, 92% — сотовой связью. Мобильные технологии, интернет — удобная платформа для общения и образовательного контента с большими возможностями, особенно в условиях COVID-19.
По данным исследования, проведенного ЮНИСЕФ совместно со Всемирным банком в 2020 году, в Беларуси в период пандемии в среднем дети проводят в интернете около 3 часов в день, при этом с увеличением возраста время в Сети увеличивается. Именно поэтому важно научить детей пользоваться интернетом грамотно и безопасно.
День безопасного интернета в мире отмечают во второй вторник февраля с 2004 года с целью информировать как можно больше людей о безопасном использовании интернета.
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В рамках партнерства организации выпустили обучающие ролики и тест-тренажеры, которые помогут получить более подробную информацию о кибербуллинге.
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