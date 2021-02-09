Ученый заразил себя паразитами ради создания вакцины

Источник материала: Tut.by

Эксперт по ракообразным из Национального музея естественной истории Джимми Бернот стал участником исследования экспериментальной вакцины против анкилостомы — он добровольно заразил себя 50 паразитами. Об этом Джимми рассказал у себя в Twitter . Кратко историю ученого передает «Популярная механика».



Фото: @JimmyBernot / Twitter

Анкилостомы — это род паразитических круглых червей, которые распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США количество людей, зараженных анкилостомами по всему миру, составляет 576−740 миллионов. Они проникают в организм через кожу и могут вызвать ряд симптомов, включая железодефицитную анемию.

Чтобы проверить эффективность средства, ученому ввели 50 детенышей паразитов в область запястья. Впоследствии на этом месте появилась сильно зудящая сыпь.

После этого Джимми каждые две недели приносил образцы своего стула в лабораторию, чтобы ученые могли по анализам определить количество паразитов в его теле. В какой-то момент специалисты обнаружили в одном анализе около 7 тысяч яиц.

Хотя ученому ввели вакцину, он до сих пор не знает, получил ли он настоящее средство или плацебо — чтобы лекарство или вакцина были одобрены для более широкого использования, они должны пройти строгий режим тестирования, который не может быть проведен без помощи добровольцев.

По словам ученого, этот опыт позволил ему понять, что значит быть по другую сторону исследования, и какие жертвы приносят люди, чтобы внести свой вклад в разработку вакцины.